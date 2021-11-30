У Луцьку невідомі побили та пограбували чоловіка

Вчора вночі, 20 червня, під час патрулювання у Луцьку, патрульні виявили чоловіка, який не мав з собою жодних документів, телефону та інших речей.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Поліцейським чоловік розповів, що вдень його побили невідомі і забрали його речі. Небайдужі громадяни до нього викликали медиків, які надали чоловікові необхідну допомогу. А після огляду він написав заяву у міськвідділі поліції.Оскільки чоловік немісцевий, не мав де переночувати та не мав грошей, аби поїхати додому, то попросив патрульних йому допомогти.Поліцейськітавикликали до нього екстрену медичну допомогу, оскільки чоловік скаржився на біль у спині. Після цього патрульні встановили родичів його знайомих, які проживають у Луцьку. Вони дали чоловіку гроші на дорогу додому.Після цього патрульні доправили чоловіка на автостанцію, звідки він вирушив додому.