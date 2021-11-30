У Луцьку невідомі побили та пограбували чоловіка
Сьогодні, 10:11
Вчора вночі, 20 червня, під час патрулювання у Луцьку, патрульні виявили чоловіка, який не мав з собою жодних документів, телефону та інших речей.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Поліцейським чоловік розповів, що вдень його побили невідомі і забрали його речі. Небайдужі громадяни до нього викликали медиків, які надали чоловікові необхідну допомогу. А після огляду він написав заяву у міськвідділі поліції.
Оскільки чоловік немісцевий, не мав де переночувати та не мав грошей, аби поїхати додому, то попросив патрульних йому допомогти.
Поліцейські Тарас Бубнюк та Євгеній Мельник викликали до нього екстрену медичну допомогу, оскільки чоловік скаржився на біль у спині. Після цього патрульні встановили родичів його знайомих, які проживають у Луцьку. Вони дали чоловіку гроші на дорогу додому.
Після цього патрульні доправили чоловіка на автостанцію, звідки він вирушив додому.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Поліцейським чоловік розповів, що вдень його побили невідомі і забрали його речі. Небайдужі громадяни до нього викликали медиків, які надали чоловікові необхідну допомогу. А після огляду він написав заяву у міськвідділі поліції.
Оскільки чоловік немісцевий, не мав де переночувати та не мав грошей, аби поїхати додому, то попросив патрульних йому допомогти.
Поліцейські Тарас Бубнюк та Євгеній Мельник викликали до нього екстрену медичну допомогу, оскільки чоловік скаржився на біль у спині. Після цього патрульні встановили родичів його знайомих, які проживають у Луцьку. Вони дали чоловіку гроші на дорогу додому.
Після цього патрульні доправили чоловіка на автостанцію, звідки він вирушив додому.
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