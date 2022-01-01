Військовий експерт розповів, чи можливий наступ на Харків

Олег Жданов каже, що цього не станеться.



Про це він сказав в ефірі національного телемарафону 20 червня, пише



"Все, на що російські сили спромоглися на сьогоднішній день, - те, що вони трохи зібрали резерву і зуміли трохи відсунути нас (ЗСУ - Ред.) від державного кордону. Далі наступ російських військ було зупинено. Наразі там йдуть позиційні бої. Всі оборонні рубежі українські вйськові тримають. На жаль, тепер артилерія може діставати до околиць міста. Але подальше просування навряд чи слід очікувати. Більш резервів у російської армії немає", - наголосив експерт.



За його словами, Харківський напрямок у росіян - це маневр для відвертання уваги. Таким чмном зарагбники хочуть змусити ЗСУ "відтягнути частину сил зі східного Луганського напрямку".

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