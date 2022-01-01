У Зеленського оцінили нинішню військову загрозу з боку Білорусі





Про це заявив виданню керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, пише



За його словами, участі армії Білорусі у війні проти України не підтримує народ республіки.



"Безумовно, вони надали свою територію для російських військ. Але імовірність масштабної участі у війні білоруської армії не є дуже високою саме через настрої народу Білорусі", - пояснив Єрмак.



Він також оцінив перспективи притягнення до відповідальності білоруського диктатора Олександра Лукашенка за співучасть у війні.



"Дуже тонка ситуація. Сьогодні в санкційному пакеті вони йдуть разом з росіянами. Безумовно, при визначенні втрат і компенсаційних моментів ми будемо брати це до уваги і використовувати. Але також стратегічно важливо, що Білорусь не бере активної участі у війні", - наголосив він.



Загроза вторгнення Білорусі



На початку червня Білорусь активно облаштовувала позиції на кордоні з Україною та проводила розвідку.



16 червня президент України Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до оборони у чотирьох областях у разі вторгнення з території Білорусі.



17 червня Лукашенко пригрозив ударами по Києву.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білорусь бере участь у російській війні проти України, оскільки з її території стартували перші ракети й рушили окупаційні війська.Про це заявив виданню керівник Офісу президента України, пише УНІАН За його словами, участі армії Білорусі у війні проти України не підтримує народ республіки."Безумовно, вони надали свою територію для російських військ. Але імовірність масштабної участі у війні білоруської армії не є дуже високою саме через настрої народу Білорусі", - пояснив Єрмак.Він також оцінив перспективи притягнення до відповідальності білоруського диктатора Олександра Лукашенка за співучасть у війні."Дуже тонка ситуація. Сьогодні в санкційному пакеті вони йдуть разом з росіянами. Безумовно, при визначенні втрат і компенсаційних моментів ми будемо брати це до уваги і використовувати. Але також стратегічно важливо, що Білорусь не бере активної участі у війні", - наголосив він.На початку червня Білорусь активно облаштовувала позиції на кордоні з Україною та проводила розвідку.16 червня президент України17 червня Лукашенко пригрозив ударами по Києву.

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