У Зеленського оцінили нинішню військову загрозу з боку Білорусі

У Зеленського оцінили нинішню військову загрозу з боку Білорусі
Білорусь бере участь у російській війні проти України, оскільки з її території стартували перші ракети й рушили окупаційні війська.

Про це заявив виданню керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, пише УНІАН.

За його словами, участі армії Білорусі у війні проти України не підтримує народ республіки.

"Безумовно, вони надали свою територію для російських військ. Але імовірність масштабної участі у війні білоруської армії не є дуже високою саме через настрої народу Білорусі", - пояснив Єрмак.

Він також оцінив перспективи притягнення до відповідальності білоруського диктатора Олександра Лукашенка за співучасть у війні.

"Дуже тонка ситуація. Сьогодні в санкційному пакеті вони йдуть разом з росіянами. Безумовно, при визначенні втрат і компенсаційних моментів ми будемо брати це до уваги і використовувати. Але також стратегічно важливо, що Білорусь не бере активної участі у війні", - наголосив він.

Загроза вторгнення Білорусі

На початку червня Білорусь активно облаштовувала позиції на кордоні з Україною та проводила розвідку.

16 червня президент України Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до оборони у чотирьох областях у разі вторгнення з території Білорусі.

17 червня Лукашенко пригрозив ударами по Києву.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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