На Волині сталися дві ДТП з постраждалими. ФОТО

На Волині сталися дві ДТП з постраждалими. ФОТО
У суботу, 18 червня, на автодорозі Н-22 у селі Затурці Володимир-Волинського району сталася ДТП.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Близько 14 години на автодорозі Н-22 у селі Затурці Володимир-Волинського району 30-річна водійка Ford Mondeo виїжджала з АЗС на головну дорогу і не надала переваги в русі та зіткнулась із Chery Amulet, за кермом якого перебував 37-річний волинянин.

Внаслідок аварії постраждали керманичка та пасажирка Ford, 32-річна лучанка. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
На Волині сталися дві ДТП з постраждалими. ФОТО
На Волині сталися дві ДТП з постраждалими. ФОТО

19 червня у селі Воєгоще Камінь-Каширського району 14-річний школяр не впорався з керуванням мотоцикла та допустив падіння. Хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації.

З місця події вилучили мотоцикл.
На Волині сталися дві ДТП з постраждалими. ФОТО

За фактами аварій слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.


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Теги: ДТП, Волинь
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