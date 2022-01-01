На Волині сталися дві ДТП з постраждалими. ФОТО
Сьогодні, 11:34
У суботу, 18 червня, на автодорозі Н-22 у селі Затурці Володимир-Волинського району сталася ДТП.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Близько 14 години на автодорозі Н-22 у селі Затурці Володимир-Волинського району 30-річна водійка Ford Mondeo виїжджала з АЗС на головну дорогу і не надала переваги в русі та зіткнулась із Chery Amulet, за кермом якого перебував 37-річний волинянин.
Внаслідок аварії постраждали керманичка та пасажирка Ford, 32-річна лучанка. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
19 червня у селі Воєгоще Камінь-Каширського району 14-річний школяр не впорався з керуванням мотоцикла та допустив падіння. Хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації.
З місця події вилучили мотоцикл.
За фактами аварій слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Близько 14 години на автодорозі Н-22 у селі Затурці Володимир-Волинського району 30-річна водійка Ford Mondeo виїжджала з АЗС на головну дорогу і не надала переваги в русі та зіткнулась із Chery Amulet, за кермом якого перебував 37-річний волинянин.
Внаслідок аварії постраждали керманичка та пасажирка Ford, 32-річна лучанка. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
19 червня у селі Воєгоще Камінь-Каширського району 14-річний школяр не впорався з керуванням мотоцикла та допустив падіння. Хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації.
З місця події вилучили мотоцикл.
За фактами аварій слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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