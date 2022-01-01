На Волині сталися дві ДТП з постраждалими. ФОТО

У суботу, 18 червня, на автодорозі Н-22 у селі Затурці Володимир-Волинського району сталася ДТП.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Близько 14 години на автодорозі Н-22 у селі Затурці Володимир-Волинського району 30-річна водійка Ford Mondeo виїжджала з АЗС на головну дорогу і не надала переваги в русі та зіткнулась із Chery Amulet, за кермом якого перебував 37-річний волинянин.Внаслідок аварії постраждали керманичка та пасажирка Ford, 32-річна лучанка. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.19 червня у селі Воєгоще Камінь-Каширського району 14-річний школяр не впорався з керуванням мотоцикла та допустив падіння. Хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації.З місця події вилучили мотоцикл.За фактами аварій слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.