Через «Ягодин» намагалися незаконно провезти сотню ножів. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.



Волинські митники виявили їх під час проведення огляду збірного вантажу, який переміщували "червоним коридором". Товар слідував з Естонії, отримати його планував чернігівський ФОП.



Однак усі 100 одиниць тимчасово вилучені, їх скерують на експертизу.



До правоохоронних органів надіслане повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, попередньо кваліфікованого за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На митному посту "Ягодин" упередили протиправний намір громадянина України ввезти на територію держави сотню ножів торгової марки "Glock", що мають ознаки холодної зброї.Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.Волинські митники виявили їх під час проведення огляду збірного вантажу, який переміщували "червоним коридором". Товар слідував з Естонії, отримати його планував чернігівський ФОП.Однак усі 100 одиниць тимчасово вилучені, їх скерують на експертизу.До правоохоронних органів надіслане повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, попередньо кваліфікованого за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю).

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