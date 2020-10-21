Фонд боротьби з раком безоплатно надасть препарати гормонотерапії для жінок

Благодійна організація «Фонд боротьби з раком» допомогає жінкам з Волині та переселенкам, які опинилися у скруті через війну й потребують гормонотерапії.Про церозповіла президентка Фонду боротьби з раком«Деяким жінкам, які хворіють на рак молочної залози, потрібно протягом певного часу або пожиттєво бути на гормональній терапії. Раніше ліки для цього надавали в онкоцентрах безоплатно, наразі, через війну, їх або немає у наявності, або є лише у залишках у недостатній для всіх кількості. Тому онкопацієнтки змушені купувати ці вартісні ліки за власні гроші. Війна також вплинула на ситуацію. Багато жінок опинилися у складному матеріальному становищі, тому потребують допомоги, щоб продовжити гормонотерапію», – розповіла вона.Тож, жінкам, які приймають препарат з діючими речовинами «LETROZOLE» або «EXEMESTANE», у Фонді можуть надати по дві упаковки цих ліків.Жінки, які потребують таких ліків, можуть написати на сторінку Фонд боротьби з раком у фейсбуці або зателефонувати за номером: 0958900632.