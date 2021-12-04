Зеленський доручив перевірити готовність до вторгнення з Білорусі у 4 областях

Зеленський доручив перевірити готовність до вторгнення з Білорусі у 4 областях
У середу президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі, на якому доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Що стосується напрямку з Білорусі. Я хочу повідомити, що, крім РНБО, є ставка верховного головнокомандувача… Вчора президент зібрав ставку, і проговорювалося саме це питання – питання Білорусі. Давали оцінку всі наші органи, які до цього дотичні – що там відбувається, в якому стані знаходиться сьогодні військо Білорусі, скільки там військових РФ, які плани. Все це перебуває на контролі нашого президента, і ставка вчора саме з цього приводу працювала доволі довго. І я вважаю, що доволі ефективно", - сказав Данілов.

Зараз буде відбуватися перевірка в чотирьох областях стану підготовки у разі, якщо будуть відбуватися повторні такі виклики для нашої країни.

Данілов не уточнив, у яких саме областях буде проведено перевірку. З Білоруссю межують 5 областей України: Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська.

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Теги: кордон, Білорусь, Україна
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