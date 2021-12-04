Зеленський доручив перевірити готовність до вторгнення з Білорусі у 4 областях
Сьогодні, 21:46
У середу президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі, на якому доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях.
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на секретаря РНБО Олексія Данілова.
"Що стосується напрямку з Білорусі. Я хочу повідомити, що, крім РНБО, є ставка верховного головнокомандувача… Вчора президент зібрав ставку, і проговорювалося саме це питання – питання Білорусі. Давали оцінку всі наші органи, які до цього дотичні – що там відбувається, в якому стані знаходиться сьогодні військо Білорусі, скільки там військових РФ, які плани. Все це перебуває на контролі нашого президента, і ставка вчора саме з цього приводу працювала доволі довго. І я вважаю, що доволі ефективно", - сказав Данілов.
Зараз буде відбуватися перевірка в чотирьох областях стану підготовки у разі, якщо будуть відбуватися повторні такі виклики для нашої країни.
Данілов не уточнив, у яких саме областях буде проведено перевірку. З Білоруссю межують 5 областей України: Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на секретаря РНБО Олексія Данілова.
"Що стосується напрямку з Білорусі. Я хочу повідомити, що, крім РНБО, є ставка верховного головнокомандувача… Вчора президент зібрав ставку, і проговорювалося саме це питання – питання Білорусі. Давали оцінку всі наші органи, які до цього дотичні – що там відбувається, в якому стані знаходиться сьогодні військо Білорусі, скільки там військових РФ, які плани. Все це перебуває на контролі нашого президента, і ставка вчора саме з цього приводу працювала доволі довго. І я вважаю, що доволі ефективно", - сказав Данілов.
Зараз буде відбуватися перевірка в чотирьох областях стану підготовки у разі, якщо будуть відбуватися повторні такі виклики для нашої країни.
Данілов не уточнив, у яких саме областях буде проведено перевірку. З Білоруссю межують 5 областей України: Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку повінчалися переселенці із Сєвєродонецька. ВІДЕО
Сьогодні, 22:18
Зеленський доручив перевірити готовність до вторгнення з Білорусі у 4 областях
Сьогодні, 21:46
Погода на завтра, 17 червня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
Росія хоче взяти під контроль ЗАЕС з 1 вересня
Сьогодні, 19:33
Медіа