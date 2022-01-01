У Луцьку повінчалися переселенці із Сєвєродонецька. ВІДЕО
Сьогодні, 22:18
В обласному центрі Волині вирішила взяти шлюб пара внутрішньопереміщених осіб із Сєвєродонецька.
Про це повідомляє 12 канал.
"Три тижні у підвалі, безперервні бомбардування і страх за життя дітей. Усе це довелося пережити сім'ї з Сєвєродонецька. А найкраще і найсвітліше, що було останнім часом, - це вінчання у Луцьку. Люди, які двічі стали переселенцями", - йдеться у сюжеті.
Денис та Катерина Вірт одружилися раніше, мають двійко діток. Пара планувала узаконити свій шлюб ще й у церкві. Планували зробити це вдома, у Сєвєродонецьку, але завадила війна. Подружжя переїхало на Волинь і тут взяла церковний шлюб.
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Про це повідомляє 12 канал.
"Три тижні у підвалі, безперервні бомбардування і страх за життя дітей. Усе це довелося пережити сім'ї з Сєвєродонецька. А найкраще і найсвітліше, що було останнім часом, - це вінчання у Луцьку. Люди, які двічі стали переселенцями", - йдеться у сюжеті.
Денис та Катерина Вірт одружилися раніше, мають двійко діток. Пара планувала узаконити свій шлюб ще й у церкві. Планували зробити це вдома, у Сєвєродонецьку, але завадила війна. Подружжя переїхало на Волинь і тут взяла церковний шлюб.
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