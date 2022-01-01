Про Світязь і сивих окупантів: добрі новини від ВолиньPost за 16 червня

уже традиційно підготувало підбірку позитивних новин. У щоденній рубриці ми нагадуємо про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.Українські військові в середу завершили навчання на реактивних системах залпового вогню HIMARS, і до кінця червня Україна отримає їх для оборони на Донбасі. На сьогодні США забезпечили навчання 420 українців на гаубицях М777, 300 українців – на самохідних гаубицях М109, 129 українців – на бронетранспортерах М113, ще 100 – на безпілотниках, і 60 – на HIMARS.Які ж вони круті! Нашим захисникам вдалося знищити російські Т-90 "Владімір" з протитанкового ракетного комплексу "Javelin". Дякуємо ЗСУ!І традиційна статистика від Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.06 орієнтовно становлять:особового складу - близько 32950 (+200) осіб,танків - 1449 (+9) од,бойових броньованих машин - 3545 (+17) од,артилерійських систем - 729 (+7) од,РСЗВ - 233 (+3) од,засобів ППО - 97 (+0) од,літаків - 213 (+0) од,гелікоптерів- 179 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+0),крилатих ракет - 129 (+0),кораблів/катерів - 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн- 2494 (+9) од,спеціальної техніки - 55 (+0).Зауважимо, що нові атракціони - не лише про веселощі! Адже окрім того, вони приносять податки у місто і забезпечують робочими місцями.Із благословення Преосвященного єпископа, секретар єпархіального управління прот.зустрівся з парафіянами Свято-Покровського храму села Заячиці Володимир-Волинського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України. Архієрей задовільнив їх прохання.Цю націю точно не здолати! До акції «Замість квітів – допомога воїнам ЗСУ» долучилось чимало шкіл Володимира. Зокрема, батьки, учні та педагоги ЗОШ №5 імені Анатолія Кореневського в межах акції придбали та передали військовослужбовцям шкарпетки, футболки та засоби особистої гігієни.Випускники 11-го класу ЗОШ №1 разом зі своїми батьками також зробили гарний подарунок для воїнів ЗРП, закупивши інструменти для механіків. До пакунка діти додали вітальні листівки зі словами вдячності захисникам за можливість спокійно й безтурботно закінчити школу та побажаннями швидшої перемоги.Шестеро чоловіків самотужки за пів дня викосили три гектари трави, яка росла на землі комунальної власності у центрі села і зробили добру справу. Сіна, яке передали небайдужі, тваринам зоопарку вистачить на місяць. Його використають для годівлі парнокопитних тварин, а їх у зоопарку нині налічується 300 голів.Позитивна тенденція! Це пов'язане з тим, що 16 липня 2022 року набирають чинності частини 2 та 6 статті 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".Ці статті регламентують використання державної мови в інтернеті та мови інтерфейсів комп'ютерних програм, встановлених на товарах. Зокрема, йдеться про електронні екрани та кнопки телефонів, пральних машин, електрокавоварок, автомобілів тощо.Волинський спортсменвиборов "срібну" нагороду на міжнародній легкоатлетичній зустрічі в рамках World Athletics Continental Tour-2022. Він пробіг дистанцію за 10.76 секунд.Ворогу дуже страшно перебувати на тимчасово окупованих територіях України, де їм протистоять не тільки наші досвідчені захисники, а й кожен місцевий мешканець. Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які перехопила СБУ.Цьогоріч відпочинок на Світязі дещо відрізнятиметься від попередніх сезонів. Окрім очікуваного підняття цін, на Шацьких озерах вочевидь буде не так гамірно. Все ж люди прагнуть перезавантаження, а воно у надскладний час – швидше необхідність, аніж забаганка.Є попит, тож є і пропозиція. Популярний ресурс для пошуку житла «Booking.com» пропонує на ці вихідні достатньо позицій на Світязі. Про найбюджетніші з них – у нашій підбірці за посиланням.Не панікуємо, але готуємось! Транспорт прикордонники використовуватимуть під час виконання службових завдань на кордоні з Білоруссю. Квадроцикли високої прохідності, тому вкрай необхідні військовим для руху по важкопрохідній місцевості, яка займає значну частину ділянки, по якій проходить державна межа.В обласному центрі Волині вирішила взяти шлюб пара внутрішньопереміщених осіб із Сєвєродонецька.