Про Світязь і сивих окупантів: добрі новини від ВолиньPost за 16 червня
Сьогодні, 22:59
Хоч повномасштабна війна у країні вирує вже сто тринадцятий день, а мережу заполонили сумні звістки, добрі новини теж є щодня. Щоразу ми зустрічаємо неймовірних людей, які захоплюють та надихають своїми світлими вчинками, і щоразу радіємо успіхам наших вояків, які відстоюють нашу незалежність на фронті.
Інформаційне агентство ВолиньPost уже традиційно підготувало підбірку позитивних новин. У щоденній рубриці ми нагадуємо про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.
Четвер, 16 червня
Україна отримає американські РСЗВ до кінця червня
Українські військові в середу завершили навчання на реактивних системах залпового вогню HIMARS, і до кінця червня Україна отримає їх для оборони на Донбасі. На сьогодні США забезпечили навчання 420 українців на гаубицях М777, 300 українців – на самохідних гаубицях М109, 129 українців – на бронетранспортерах М113, ще 100 – на безпілотниках, і 60 – на HIMARS.
Львівські десантники знищили два сучасні російські танки
Які ж вони круті! Нашим захисникам вдалося знищити російські Т-90 "Владімір" з протитанкового ракетного комплексу "Javelin". Дякуємо ЗСУ!
ЗСУ ліквідували 200 окупантів за минулу добу: втрати Росії на війні
І традиційна статистика від Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 32950 (+200) осіб,
танків - 1449 (+9) од,
бойових броньованих машин - 3545 (+17) од,
артилерійських систем - 729 (+7) од,
РСЗВ - 233 (+3) од,
засобів ППО - 97 (+0) од,
літаків - 213 (+0) од,
гелікоптерів- 179 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+0),
крилатих ракет - 129 (+0),
кораблів/катерів - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн- 2494 (+9) од,
спеціальної техніки - 55 (+0).
У центральному парку Луцька демонтують старі та встановлять нові атракціони. ВІДЕО
Зауважимо, що нові атракціони - не лише про веселощі! Адже окрім того, вони приносять податки у місто і забезпечують робочими місцями.
Ще одна релігійна громада на Волині перейшла до ПЦУ
Із благословення Преосвященного єпископа Матфея, секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся з парафіянами Свято-Покровського храму села Заячиці Володимир-Волинського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України. Архієрей задовільнив їх прохання.
«Замість квітів – допомога воїнам ЗСУ»: волинські випускники долучились до всеукраїнської акції
Цю націю точно не здолати! До акції «Замість квітів – допомога воїнам ЗСУ» долучилось чимало шкіл Володимира. Зокрема, батьки, учні та педагоги ЗОШ №5 імені Анатолія Кореневського в межах акції придбали та передали військовослужбовцям шкарпетки, футболки та засоби особистої гігієни.
Випускники 11-го класу ЗОШ №1 разом зі своїми батьками також зробили гарний подарунок для воїнів ЗРП, закупивши інструменти для механіків. До пакунка діти додали вітальні листівки зі словами вдячності захисникам за можливість спокійно й безтурботно закінчити школу та побажаннями швидшої перемоги.
Для Луцького зоопарку шестеро волинян завезли п'ять тонн сіна
Шестеро чоловіків самотужки за пів дня викосили три гектари трави, яка росла на землі комунальної власності у центрі села і зробили добру справу. Сіна, яке передали небайдужі, тваринам зоопарку вистачить на місяць. Його використають для годівлі парнокопитних тварин, а їх у зоопарку нині налічується 300 голів.
З 16 липня усі інтернет-ресурси повинні мати українську версію
Позитивна тенденція! Це пов'язане з тим, що 16 липня 2022 року набирають чинності частини 2 та 6 статті 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Ці статті регламентують використання державної мови в інтернеті та мови інтерфейсів комп'ютерних програм, встановлених на товарах. Зокрема, йдеться про електронні екрани та кнопки телефонів, пральних машин, електрокавоварок, автомобілів тощо.
Легкоатлет з Волині здобув «срібло» на міжнародних змаганнях
Волинський спортсмен Ерік Костриця виборов "срібну" нагороду на міжнародній легкоатлетичній зустрічі в рамках World Athletics Continental Tour-2022. Він пробіг дистанцію за 10.76 секунд.
Щиро вітаємо з перемогою і зичимо ще більше нагород!
Російські окупанти на Херсонщині потерпають від ЗСУ: сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника, – СБУ
Ворогу дуже страшно перебувати на тимчасово окупованих територіях України, де їм протистоять не тільки наші досвідчені захисники, а й кожен місцевий мешканець. Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які перехопила СБУ.
Аби прослухати аудіо, натисніть на заголовок
У скільки обійдеться житло на Світязі у найближчі вихідні
Цьогоріч відпочинок на Світязі дещо відрізнятиметься від попередніх сезонів. Окрім очікуваного підняття цін, на Шацьких озерах вочевидь буде не так гамірно. Все ж люди прагнуть перезавантаження, а воно у надскладний час – швидше необхідність, аніж забаганка.
Є попит, тож є і пропозиція. Популярний ресурс для пошуку житла «Booking.com» пропонує на ці вихідні достатньо позицій на Світязі. Про найбюджетніші з них – у нашій підбірці за посиланням.
Волинські прикордонники отримали квадроцикли для завдань поруч з Білоруссю
Не панікуємо, але готуємось! Транспорт прикордонники використовуватимуть під час виконання службових завдань на кордоні з Білоруссю. Квадроцикли високої прохідності, тому вкрай необхідні військовим для руху по важкопрохідній місцевості, яка займає значну частину ділянки, по якій проходить державна межа.
У Луцьку повінчалися переселенці із Сєвєродонецька.
В обласному центрі Волині вирішила взяти шлюб пара внутрішньопереміщених осіб із Сєвєродонецька.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Інформаційне агентство ВолиньPost уже традиційно підготувало підбірку позитивних новин. У щоденній рубриці ми нагадуємо про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.
Четвер, 16 червня
Україна отримає американські РСЗВ до кінця червня
Українські військові в середу завершили навчання на реактивних системах залпового вогню HIMARS, і до кінця червня Україна отримає їх для оборони на Донбасі. На сьогодні США забезпечили навчання 420 українців на гаубицях М777, 300 українців – на самохідних гаубицях М109, 129 українців – на бронетранспортерах М113, ще 100 – на безпілотниках, і 60 – на HIMARS.
Львівські десантники знищили два сучасні російські танки
Які ж вони круті! Нашим захисникам вдалося знищити російські Т-90 "Владімір" з протитанкового ракетного комплексу "Javelin". Дякуємо ЗСУ!
ЗСУ ліквідували 200 окупантів за минулу добу: втрати Росії на війні
І традиційна статистика від Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 32950 (+200) осіб,
танків - 1449 (+9) од,
бойових броньованих машин - 3545 (+17) од,
артилерійських систем - 729 (+7) од,
РСЗВ - 233 (+3) од,
засобів ППО - 97 (+0) од,
літаків - 213 (+0) од,
гелікоптерів- 179 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+0),
крилатих ракет - 129 (+0),
кораблів/катерів - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн- 2494 (+9) од,
спеціальної техніки - 55 (+0).
У центральному парку Луцька демонтують старі та встановлять нові атракціони. ВІДЕО
Зауважимо, що нові атракціони - не лише про веселощі! Адже окрім того, вони приносять податки у місто і забезпечують робочими місцями.
Ще одна релігійна громада на Волині перейшла до ПЦУ
Із благословення Преосвященного єпископа Матфея, секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся з парафіянами Свято-Покровського храму села Заячиці Володимир-Волинського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України. Архієрей задовільнив їх прохання.
«Замість квітів – допомога воїнам ЗСУ»: волинські випускники долучились до всеукраїнської акції
Цю націю точно не здолати! До акції «Замість квітів – допомога воїнам ЗСУ» долучилось чимало шкіл Володимира. Зокрема, батьки, учні та педагоги ЗОШ №5 імені Анатолія Кореневського в межах акції придбали та передали військовослужбовцям шкарпетки, футболки та засоби особистої гігієни.
Випускники 11-го класу ЗОШ №1 разом зі своїми батьками також зробили гарний подарунок для воїнів ЗРП, закупивши інструменти для механіків. До пакунка діти додали вітальні листівки зі словами вдячності захисникам за можливість спокійно й безтурботно закінчити школу та побажаннями швидшої перемоги.
Для Луцького зоопарку шестеро волинян завезли п'ять тонн сіна
Шестеро чоловіків самотужки за пів дня викосили три гектари трави, яка росла на землі комунальної власності у центрі села і зробили добру справу. Сіна, яке передали небайдужі, тваринам зоопарку вистачить на місяць. Його використають для годівлі парнокопитних тварин, а їх у зоопарку нині налічується 300 голів.
З 16 липня усі інтернет-ресурси повинні мати українську версію
Позитивна тенденція! Це пов'язане з тим, що 16 липня 2022 року набирають чинності частини 2 та 6 статті 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Ці статті регламентують використання державної мови в інтернеті та мови інтерфейсів комп'ютерних програм, встановлених на товарах. Зокрема, йдеться про електронні екрани та кнопки телефонів, пральних машин, електрокавоварок, автомобілів тощо.
Легкоатлет з Волині здобув «срібло» на міжнародних змаганнях
Волинський спортсмен Ерік Костриця виборов "срібну" нагороду на міжнародній легкоатлетичній зустрічі в рамках World Athletics Continental Tour-2022. Він пробіг дистанцію за 10.76 секунд.
Щиро вітаємо з перемогою і зичимо ще більше нагород!
Російські окупанти на Херсонщині потерпають від ЗСУ: сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника, – СБУ
Ворогу дуже страшно перебувати на тимчасово окупованих територіях України, де їм протистоять не тільки наші досвідчені захисники, а й кожен місцевий мешканець. Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які перехопила СБУ.
Аби прослухати аудіо, натисніть на заголовок
У скільки обійдеться житло на Світязі у найближчі вихідні
Цьогоріч відпочинок на Світязі дещо відрізнятиметься від попередніх сезонів. Окрім очікуваного підняття цін, на Шацьких озерах вочевидь буде не так гамірно. Все ж люди прагнуть перезавантаження, а воно у надскладний час – швидше необхідність, аніж забаганка.
Є попит, тож є і пропозиція. Популярний ресурс для пошуку житла «Booking.com» пропонує на ці вихідні достатньо позицій на Світязі. Про найбюджетніші з них – у нашій підбірці за посиланням.
Волинські прикордонники отримали квадроцикли для завдань поруч з Білоруссю
Не панікуємо, але готуємось! Транспорт прикордонники використовуватимуть під час виконання службових завдань на кордоні з Білоруссю. Квадроцикли високої прохідності, тому вкрай необхідні військовим для руху по важкопрохідній місцевості, яка займає значну частину ділянки, по якій проходить державна межа.
У Луцьку повінчалися переселенці із Сєвєродонецька.
В обласному центрі Волині вирішила взяти шлюб пара внутрішньопереміщених осіб із Сєвєродонецька.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Про Світязь і сивих окупантів: добрі новини від ВолиньPost за 16 червня
Сьогодні, 22:59
У Луцьку повінчалися переселенці із Сєвєродонецька. ВІДЕО
Сьогодні, 22:18
Погода на завтра, 17 червня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
Росія хоче взяти під контроль ЗАЕС з 1 вересня
Сьогодні, 19:33
Медіа