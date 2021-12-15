Волинські прикордонники отримали квадроцикли для завдань поруч з Білоруссю





Про це повідомляють у пресслужбі загону.



Техніку охоронцям кордону передав представник литовської організації VSI «LUKSU VYRAI» разом з народним депутатом Вячеславом Рубльовим.



Транспорт прикордонники використовуватимуть під час виконання службових завдань на кордоні з Білоруссю. Квадроцикли високої прохідності, тому вкрай необхідні військовим для руху по важкопрохідній місцевості, яка займає значну частину ділянки, по якій проходить державна межа.



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