У теробороні на Волині служить подружня пара: вдома їх чекають двоє діток. ВІДЕО
Сьогодні, 18:22
У 100-ій Окремій Бригаді Територіальної Оборони Волині служать Дмитро та Зінаїда Коваленки, які вже 15 років у шлюбі.
Про це розповідають на сторінці регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід".
Зінаїда каже, що вже 24 лютого, коли почалася війна, її чоловік відразу пішов у військкомат.
"Захист своєї родини - першочергове завдання. Друге - захист своєї Батьківщини",- поділився чоловік.
І хоча підрозділи різні, Дмитро та Зінаїда Коваленки все одно знаходять можливості побути разом. Подружжя вірить у вже близьку українську перемогу, бо вдома на них чекає двоє діток.
Саме заради їх майбутнього батьки і пішли до війська.
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Про це розповідають на сторінці регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід".
Зінаїда каже, що вже 24 лютого, коли почалася війна, її чоловік відразу пішов у військкомат.
"Захист своєї родини - першочергове завдання. Друге - захист своєї Батьківщини",- поділився чоловік.
І хоча підрозділи різні, Дмитро та Зінаїда Коваленки все одно знаходять можливості побути разом. Подружжя вірить у вже близьку українську перемогу, бо вдома на них чекає двоє діток.
Саме заради їх майбутнього батьки і пішли до війська.
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