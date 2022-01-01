У теробороні на Волині служить подружня пара: вдома їх чекають двоє діток. ВІДЕО

У теробороні на Волині служить подружня пара: вдома їх чекають двоє діток. ВІДЕО
У 100-ій Окремій Бригаді Територіальної Оборони Волині служать Дмитро та Зінаїда Коваленки, які вже 15 років у шлюбі.

Про це розповідають на сторінці регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід".

Зінаїда каже, що вже 24 лютого, коли почалася війна, її чоловік відразу пішов у військкомат.

"Захист своєї родини - першочергове завдання. Друге - захист своєї Батьківщини",- поділився чоловік.

І хоча підрозділи різні, Дмитро та Зінаїда Коваленки все одно знаходять можливості побути разом. Подружжя вірить у вже близьку українську перемогу, бо вдома на них чекає двоє діток.

Саме заради їх майбутнього батьки і пішли до війська.

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Теги: подружжя, тероборона, Волинь
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