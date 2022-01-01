У теробороні на Волині служить подружня пара: вдома їх чекають двоє діток. ВІДЕО

Дмитро та Зінаїда Коваленки, які вже 15 років у шлюбі.



Про це розповідають на



Зінаїда каже, що вже 24 лютого, коли почалася війна, її чоловік відразу пішов у військкомат.



"Захист своєї родини - першочергове завдання. Друге - захист своєї Батьківщини",- поділився чоловік.



І хоча підрозділи різні, Дмитро та Зінаїда Коваленки все одно знаходять можливості побути разом. Подружжя вірить у вже близьку українську перемогу, бо вдома на них чекає двоє діток.



Саме заради їх майбутнього батьки і пішли до війська.

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