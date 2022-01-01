Росія хоче взяти під контроль ЗАЕС з 1 вересня





Про це повідомляє «Енергоатома» у



15 червня один з окупантів з позивним "Волга" повідомив працівникам, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль Росії та, відповідно, Росатома.



"Вчергове наголошуємо – ця заява не має жодного відношення до реальності, ніякого контролю за роботою ЗАЕС з боку ворожих формувань не буде. Запорізька АЕС працює і працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства.



Її тимчасове захоплення російськими військовими жодним чином не означає передачу станції країні-агресору", - йдеться у повідомленні «Енергоатома».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти повідомили керівникам структурних підрозділів ЗАЕС, що Росія хоче з 1 вересня поставили атомну електростанцію під контроль Росатома.Про це повідомляє «Енергоатома» у Telegram 15 червня один з окупантів з позивним "Волга" повідомив працівникам, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль Росії та, відповідно, Росатома."Вчергове наголошуємо – ця заява не має жодного відношення до реальності, ніякого контролю за роботою ЗАЕС з боку ворожих формувань не буде. Запорізька АЕС працює і працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства.Її тимчасове захоплення російськими військовими жодним чином не означає передачу станції країні-агресору", - йдеться у повідомленні «Енергоатома».

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