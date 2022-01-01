Росія хоче взяти під контроль ЗАЕС з 1 вересня
Сьогодні, 19:33
Окупанти повідомили керівникам структурних підрозділів ЗАЕС, що Росія хоче з 1 вересня поставили атомну електростанцію під контроль Росатома.
Про це повідомляє «Енергоатома» у Telegram.
15 червня один з окупантів з позивним "Волга" повідомив працівникам, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль Росії та, відповідно, Росатома.
"Вчергове наголошуємо – ця заява не має жодного відношення до реальності, ніякого контролю за роботою ЗАЕС з боку ворожих формувань не буде. Запорізька АЕС працює і працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства.
Її тимчасове захоплення російськими військовими жодним чином не означає передачу станції країні-агресору", - йдеться у повідомленні «Енергоатома».
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Про це повідомляє «Енергоатома» у Telegram.
15 червня один з окупантів з позивним "Волга" повідомив працівникам, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль Росії та, відповідно, Росатома.
"Вчергове наголошуємо – ця заява не має жодного відношення до реальності, ніякого контролю за роботою ЗАЕС з боку ворожих формувань не буде. Запорізька АЕС працює і працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства.
Її тимчасове захоплення російськими військовими жодним чином не означає передачу станції країні-агресору", - йдеться у повідомленні «Енергоатома».
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