Погода на завтра, 17 червня, у Луцьку

З ранку до самого вечора 17 червня у Луцьку небо буде вкрите хмарами.Про це йдеться на сайті Sinoptik.Вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися.Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святителя Митрофана Константинопольського. На Митрофана наші пращури слідкували за вечірньою зорею: червона зоря - на вітер; світла і жовта - на дощ. У цей час зацвітають пізні сорти горобини, яблунь.