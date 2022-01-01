Погода на завтра, 17 червня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
З ранку до самого вечора 17 червня у Луцьку небо буде вкрите хмарами.
Про це йдеться на сайті Sinoptik.
Вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святителя Митрофана Константинопольського. На Митрофана наші пращури слідкували за вечірньою зорею: червона зоря - на вітер; світла і жовта - на дощ. У цей час зацвітають пізні сорти горобини, яблунь.
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Про це йдеться на сайті Sinoptik.
Вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святителя Митрофана Константинопольського. На Митрофана наші пращури слідкували за вечірньою зорею: червона зоря - на вітер; світла і жовта - на дощ. У цей час зацвітають пізні сорти горобини, яблунь.
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