Де зараз «коктейлі Молотова», які робили лучани у березні
Сьогодні, 18:01
В березні, коли лучани масово виготовляли коктейлі молотова, або Бандера-смузі, як їх прозвали у народі, в місті заготовили орієнтовно 20 тисяч пляшок із займистою речовиною.
Про це розповів Суспільному Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Наразі пляшки продовжують зберігати у різних частинах громади.
Зі слів міського голови, раніше заготовлені коктейлі Молотова вже втратила свою придатність.
"Запальна суміш з часом втрачає свої властивості. Тому коктейлі потрібно переробляти. Якщо така необхідність буде – ми повідомимо громаді окремо", – зазначив Ігор Поліщук.
Станом на зараз, додав міський голова, збирати нові чи переробляти старі займисті пляшки у громаді не збираються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів Суспільному Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Наразі пляшки продовжують зберігати у різних частинах громади.
Зі слів міського голови, раніше заготовлені коктейлі Молотова вже втратила свою придатність.
"Запальна суміш з часом втрачає свої властивості. Тому коктейлі потрібно переробляти. Якщо така необхідність буде – ми повідомимо громаді окремо", – зазначив Ігор Поліщук.
Станом на зараз, додав міський голова, збирати нові чи переробляти старі займисті пляшки у громаді не збираються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Де зараз «коктейлі Молотова», які робили лучани у березні
Сьогодні, 18:01
На Луганщині бригада росіян відмовилась наступати на Миколаївку, ще до 200 окупантів втекли, – ГУ Генштабу
Сьогодні, 17:17
На кордоні з Білоруссю обстановка не змінилася, – ДПСУ
Сьогодні, 16:50
Медіа