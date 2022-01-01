Де зараз «коктейлі Молотова», які робили лучани у березні

Де зараз «коктейлі Молотова», які робили лучани у березні
В березні, коли лучани масово виготовляли коктейлі молотова, або Бандера-смузі, як їх прозвали у народі, в місті заготовили орієнтовно 20 тисяч пляшок із займистою речовиною.

Про це розповів Суспільному Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Наразі пляшки продовжують зберігати у різних частинах громади.

Зі слів міського голови, раніше заготовлені коктейлі Молотова вже втратила свою придатність.

"Запальна суміш з часом втрачає свої властивості. Тому коктейлі потрібно переробляти. Якщо така необхідність буде – ми повідомимо громаді окремо", – зазначив Ігор Поліщук.

Станом на зараз, додав міський голова, збирати нові чи переробляти старі займисті пляшки у громаді не збираються.

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Теги: коктейлі Молотова, Луцьк
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