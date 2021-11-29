«Історичний день», – Зеленський про візит лідерів Німеччини, Італії, Франції і Румунії

«Історичний день», – Зеленський про візит лідерів Німеччини, Італії, Франції і Румунії
Президент України Володимир Зеленський розповів, що 16 червня - історичний день, бо Україна побачила підтримку чотирьох європейських країн.

Про це він сказав у своєму традиційному вечірньому зверненні.

«Сьогодні справді історичний день – Україна відчула підтримку одразу чотирьох потужних європейських держав. І зокрема підтримку нашого руху у Європейський Союз. Усі лідери розуміють, чому зараз не відбуваються переговори щодо закінчення війни. Виключно через позицію Росії, яка намагається тільки залякувати всіх у Європі та продовжувати руйнацію України, а не шукати шлях до миру. Ми ж продовжимо боротися, поки не гарантуємо нашій державі повну безпеку», – сказав Зеленський.

Такж президент додав, що лідери Німеччини, Італії, Франції та Румунії підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

«Звичайно, мають бути виконані всі відповідні процедури. Мають долучитися всі країни, всі члени ЄС. Але на нашій зустрічі сьогодні був зроблений великий крок вперед», – зазначив президент.

«Для мене було важливим почути від лідерів й іншу фундаментальну річ – вони погоджуються, що закінчення війни та мир для України мають бути саме такими, як їх бачить Україна. Як бачить їх наш народ», – зазначив глава держави.


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Теги: Відеозверення, президент, Володимир Зеленський
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