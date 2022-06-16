Деколи на прохання Києва: Макрон пояснив, чому дзвонив до Путіна





Про це президент Франції розповів групі українських журналістів, зокрема



Макрон визнав, що його спілкування з Владіміром Путіним не дало результату, і після візиту до України він став це особливо відчувати.



"З огляду на ту кількість годин, які я провів у розмовах із ним, і враховуючи те прозріння, яке є тепер, коли я відвідав Ірпінь та Бучу – то я не те що розчарований. Це не недостатньо сильне слово, зважаючи на те, до чого привели діє цієї людини", – пояснив він.



Макрон наголосив, що часом Україна просила його подзвонити у Кремль.



"Іноді я дзвонив на прохання президента Зеленського, коли він хотів донести до Путіна певні месіджі чи пропозиції", – заявив президент Франції, додавши, що навіть за небажання з РФ доведеться домовлятися і згодом.



Він також стверджує, що не мав ілюзій щодо намірів російського лідера.



"Саме тому я доклав стільки зусиль, щоби ця війна не починалася. Тому я взимку їздив у Москву, і до того стільки часу провів з цією людиною. Бо я розумів, що кожен етап, до якого він переходитиме, кожен новий крок буде створювати щось незворотнє і для України, і для Росії", – пояснив він.



Президента Франції не раз критикували за телефонні розмови з Путіним уже під час війни в Україні.



Так, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас говорила, що розмови з президентом РФ не мають сенсу, а експрезидентка Литви Даля Грибаускайте назвала їх дзвінками терористу.



Також Макрон заявив, що дуже важливо не принижувати Росію, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення - хоча й зазначив, що вважає рішення Путіна почати війну фундаментальною історичною помилкою. Він сказав також, що вбачає роль Франції у тому, щоб бути посередником.



У МЗС України відповіли, що заклики не допустити приниження Росії можуть лише принизити Францію чи будь-яку іншу країну, яка закликатиме до цього.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Франції Емманюель Макрон стверджує, що його дзвінки до Путіна нерідко відбувалися на прохання Києва, але частіше він дзвонив за власною ініціативою.Про це президент Франції розповів групі українських журналістів, зокрема "Європейській правді" , під час візиту до Києва.Макрон визнав, що його спілкування з Владіміром Путіним не дало результату, і після візиту до України він став це особливо відчувати."З огляду на ту кількість годин, які я провів у розмовах із ним, і враховуючи те прозріння, яке є тепер, коли я відвідав Ірпінь та Бучу – то я не те що розчарований. Це не недостатньо сильне слово, зважаючи на те, до чого привели діє цієї людини", – пояснив він.Макрон наголосив, що часом Україна просила його подзвонити у Кремль."Іноді я дзвонив на прохання президента Зеленського, коли він хотів донести до Путіна певні месіджі чи пропозиції", – заявив президент Франції, додавши, що навіть за небажання з РФ доведеться домовлятися і згодом.Він також стверджує, що не мав ілюзій щодо намірів російського лідера."Саме тому я доклав стільки зусиль, щоби ця війна не починалася. Тому я взимку їздив у Москву, і до того стільки часу провів з цією людиною. Бо я розумів, що кожен етап, до якого він переходитиме, кожен новий крок буде створювати щось незворотнє і для України, і для Росії", – пояснив він.Президента Франції не раз критикували за телефонні розмови з Путіним уже під час війни в Україні.Так, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас говорила, що розмови з президентом РФ не мають сенсу, а експрезидентка Литви Даля Грибаускайте назвала їх дзвінками терористу.Також Макрон заявив, що дуже важливо не принижувати Росію, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення - хоча й зазначив, що вважає рішення Путіна почати війну фундаментальною історичною помилкою. Він сказав також, що вбачає роль Франції у тому, щоб бути посередником.У МЗС України відповіли, що заклики не допустити приниження Росії можуть лише принизити Францію чи будь-яку іншу країну, яка закликатиме до цього.

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