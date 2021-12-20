Щоб зменшити сморід у Луцьку, на очисних спорудах встановлять нове обладнання. ВІДЕО





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Суспільне побувало на очисних спорудах у Липлянах, та розпитало комунальників, екологів та владу те, чи вдасться у місті подолати неприємні запахи.



Що не так з очисними спорудами

У Липлянах, що біля Луцька, є 16 очисних водойм. Зі слів Віктора Гуменюка, саме звідси шириться неприємний за, звідки, з його слів, у спеку якраз і розноситься цей запах, який час від часу з'являється в деяких частинах обласного центру.



"Тут 8 гектарів водойм. Кожного дня сюди поступає близько 400 кубічних метрів води з твердими залишками і там відбувається природний процес. Тверді залишки мають осідати, а вода має випаровуватися", – говорить директор "Луцькводоканалу".



Наразі, каже Віктор Гуменюк, очисні споруди майже на 100 % зношені і не придатні для фільтрації стічних вод, якість яких за останні роки змінилася. Бо люди стали економити воду і менше її споживати, зате використовують більше мийних засобів. Відтак вміст водойм на очисних стає більш концентрованим.



Чому сморід з'являється не щодня

Впродовж 10-12 червня на гарячу лінію міської ради звернулося 36 людей із наріканнями на сморід у різних районах обласного центру. Як розповіла Суспільному екологиня міської ради Оксана Лисак, усе залежить від вітру. Коли він дме з півночі – віє нечистотами із села Липляни, де розташовані комунальні очисні споруди.



В основному ці неприємні запахи не поширюються далі санітарно-захисної зони – це 500 метрів в районі Липлян. Але при сильних поривах вітру і при вологій погоді ці запахи концентровані і вони досягають житлових районів міста", – говорить екологиня.



Чи допоможе нове обладнання

Сучасне обладнання, яке нині встановлюють на очисних спорудах, говорить керівник водоканалу Віктор Гуменюк, має частково вирішити проблему неприємних запахів. Побутові стоки на рідкі і тверді відділятимуть не під сонцем, а в спеціальному обладнанні, і не роками, а за кілька годин.



"Тобто та вода, яка поступила, вона в межах трьох-чотирьох годин буде повністю віджата і ми отримаємо той мул, який при існуючій технології ми отримаємо через два" роки", – додає керівник "Луцькводоканалу".



Як розповів Суспільному Луцький міський голова Ігор Поліщук, обладнання місто купило у довгостроковий кредит. Його вартість – 15 мільйонів гривень. Наразі мобільна станція ще перебуває в Польщі. Привезти обладнання у Луцьк мають наступного тижня.



Після того, як установка запрацює, вісім гектарів очисних озер поступово осушуватимуть, а на їх місці, каже керівник "Луцькводоканалу", планують садити енергетичну вербу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території очисних споруд біля Луцька нині домуровують п’єдестал для установки мобільної станції зневоднення. Сучасне обладнання має частково вирішити проблему неприємних запахів у місті.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на директора "Луцькводоканалу" Віктора Гуменюка.Суспільне побувало на очисних спорудах у Липлянах, та розпитало комунальників, екологів та владу те, чи вдасться у місті подолати неприємні запахи.У Липлянах, що біля Луцька, є 16 очисних водойм. Зі слів Віктора Гуменюка, саме звідси шириться неприємний за, звідки, з його слів, у спеку якраз і розноситься цей запах, який час від часу з'являється в деяких частинах обласного центру."Тут 8 гектарів водойм. Кожного дня сюди поступає близько 400 кубічних метрів води з твердими залишками і там відбувається природний процес. Тверді залишки мають осідати, а вода має випаровуватися", – говорить директор "Луцькводоканалу".Наразі, каже Віктор Гуменюк, очисні споруди майже на 100 % зношені і не придатні для фільтрації стічних вод, якість яких за останні роки змінилася. Бо люди стали економити воду і менше її споживати, зате використовують більше мийних засобів. Відтак вміст водойм на очисних стає більш концентрованим.Впродовж 10-12 червня на гарячу лінію міської ради звернулося 36 людей із наріканнями на сморід у різних районах обласного центру. Як розповіла Суспільному екологиня міської ради Оксана Лисак, усе залежить від вітру. Коли він дме з півночі – віє нечистотами із села Липляни, де розташовані комунальні очисні споруди.В основному ці неприємні запахи не поширюються далі санітарно-захисної зони – це 500 метрів в районі Липлян. Але при сильних поривах вітру і при вологій погоді ці запахи концентровані і вони досягають житлових районів міста", – говорить екологиня.Сучасне обладнання, яке нині встановлюють на очисних спорудах, говорить керівник водоканалу Віктор Гуменюк, має частково вирішити проблему неприємних запахів. Побутові стоки на рідкі і тверді відділятимуть не під сонцем, а в спеціальному обладнанні, і не роками, а за кілька годин."Тобто та вода, яка поступила, вона в межах трьох-чотирьох годин буде повністю віджата і ми отримаємо той мул, який при існуючій технології ми отримаємо через два" роки", – додає керівник "Луцькводоканалу".Як розповів Суспільному Луцький міський голова Ігор Поліщук, обладнання місто купило у довгостроковий кредит. Його вартість – 15 мільйонів гривень. Наразі мобільна станція ще перебуває в Польщі. Привезти обладнання у Луцьк мають наступного тижня.Після того, як установка запрацює, вісім гектарів очисних озер поступово осушуватимуть, а на їх місці, каже керівник "Луцькводоканалу", планують садити енергетичну вербу.

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