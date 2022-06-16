Показали момент збиття російського вертольота на Запорізькому напрямку. ВІДЕО
Сьогодні, 03:25
На Запорізькому напрямку воїн підрозділу ЗРДн полку ССО Азов з позивним Бецик збив ворожий гелікоптер Мі-24.
Український воїн у цей час був на бойовому чергуванні, - повідомяє Факти ІСТV.
Цей момент потрапив на відео. На ролику видно, як вертоліт сунеться близько до землі, і в якийсь момент відбувається атака ворожої техніки, загоряння та падіння.
Українські військові не вперше демонструють майстерність та доблесть. Наприклад, чотири дні тому у Сєвєродонецьку боєць Нацгвардії влучним пострілом знищив ворожий безпілотник.
Український воїн у цей час був на бойовому чергуванні, - повідомяє Факти ІСТV.
Цей момент потрапив на відео. На ролику видно, як вертоліт сунеться близько до землі, і в якийсь момент відбувається атака ворожої техніки, загоряння та падіння.
Українські військові не вперше демонструють майстерність та доблесть. Наприклад, чотири дні тому у Сєвєродонецьку боєць Нацгвардії влучним пострілом знищив ворожий безпілотник.