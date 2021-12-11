Вчені створили «наномашини», що вбивають ракові клітини

Вчені створили «наномашини», що вбивають ракові клітини
Дослідники створили "наномашини", які використовують механічні молекулярні рухи, щоб проникати у ракові клітини.

Нова біохімічна наномашина проникає через клітинну мембрану та руйнує ракові клітини. Про це заявили учені з Центру передового біомолекулярного розпізнавання Корейського інституту науки та технологій та інших установ, повідомляє "Українська правда".

Новий метод дозволяє безпосередньо вбивати ракові клітини за допомогою механічних рухів без протипухлинних препаратів.

Науковці розробили наномашину ​​шляхом синтезу та об’єднання наночастинок золота з молекулами, які можна згортати та розгортати.

Ієрархічна наномашина вбиває клітину за допомогою молекулярних рухів згортання та розгортання в певних середовищах, зокрема, у ракових клітинах.

За словами дослідників, цей метод дозволяє знищувати ракові клітини за допомогою механічних рухів, не використовуючи протиракові препарати.

Також учені прикріпили в наномашині спеціальну молекулу-засувку, що дозволило їм контролювати рухи та вибірково вбивати тільки ракові клітини.

Таким чином наномашина працюватиме тільки в середовищі з низьким pH. У нормальні клітини з відносно високим рН (приблизно 7,4) наномашина проникнути не зможе.

Однак при низькому рН навколо ракових клітин (приблизно 6,8) механічний рух наномашини буде відбуватися.

Дослідження очолив Йонгдо Чжон з Центру передового біомолекулярного розпізнавання Корейського інституту науки та технологій (KIST).

Також у ньому брали участь команди вчених професорів Санг К’ю Квака зі Школи енергетики та хімічної інженерії, Джа-Хьона Рю з кафедри хімії Національного інституту науки і технологій Ульсана (UNIST) і доктора Чекю Кіма з компанії Fusion Biotechnology.

"Ми пропонуємо новий метод прямого проникнення в ракові клітини, щоб знищити їх за допомогою механічних рухів молекул, приєднаних до наномашин без ліків. Це може стати новою альтернативою для подолання побічних ефектів хіміотерапії", – сказав Йонгдо Чжон.

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Теги: медицина, наука, світ
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