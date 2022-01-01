На Сході України ЗСУ знищили склад з пальним окупантів
Сьогодні, 07:33
Українські військовослужбовці боронять країну від російських окупантів і завдають противнику втрат. Відзначилися воїни оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Про це повідомляють у Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Українські захисники продовжують стримувати агресора. 16 червня, російські фашистські війська здійснили 1 спробу штурмових дій.
Втрати ворога складають:
- особового складу – 26
- БТР – 1
- БПЛА – 1
- склад з ПММ – 1
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Про це повідомляють у Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Українські захисники продовжують стримувати агресора. 16 червня, російські фашистські війська здійснили 1 спробу штурмових дій.
Втрати ворога складають:
- особового складу – 26
- БТР – 1
- БПЛА – 1
- склад з ПММ – 1
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