На Сході України ЗСУ знищили склад з пальним окупантів





Про це повідомляють у Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".



Українські захисники продовжують стримувати агресора. 16 червня, російські фашистські війська здійснили 1 спробу штурмових дій.



Втрати ворога складають:

- особового складу – 26

- БТР – 1

- БПЛА – 1

- склад з ПММ – 1

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військовослужбовці боронять країну від російських окупантів і завдають противнику втрат. Відзначилися воїни оперативно-тактичного угруповання "Схід".Про це повідомляють у Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".Українські захисники продовжують стримувати агресора. 16 червня, російські фашистські війська здійснили 1 спробу штурмових дій.Втрати ворога складають:- особового складу – 26- БТР – 1- БПЛА – 1- склад з ПММ – 1

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