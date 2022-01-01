«Ця війна має поставити крапку», – татарин з волинської тероборони

Лучанин Валерій Галієв - етнічний татарин. Коли почалася війна чоловік вирішив взяти до рук зброю та захищати свою країну.Про це йдеться на сторінці Регіонального управління сил територіальної оборони."Україна переможе і завжди буде незалежною та незламною! Це слова українського воїна Валерія Галієва зі 100 Окрема Бригада Територіальної Оборони Волині. Він – етнічний татарин, проте завжди при цьому був українцем. Зараз він узяв до рук зброю, щоб захистити свою країну та своїх рідних від рашистської навали", - йдеться у дописі.Валерій Галієв - етнічний татарин. Будучи військовим його батько з молодою дружиною переїхав до Луцька, де в них народився син.Валерій розповідає, що батьки виховували його справжнім українцем.Засловами чоловіка, військовий стан для нього став стресовою ситуацією, бо він відчуває хвилювання за Україну."Це мій прямий обов'язок захищати Україну", - каже військовослужбовець.На початку березня він вивіз сім'ю закордон і пішов до військкомату.