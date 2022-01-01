«Ця війна має поставити крапку», – татарин з волинської тероборони
Сьогодні, 08:35
Лучанин Валерій Галієв - етнічний татарин. Коли почалася війна чоловік вирішив взяти до рук зброю та захищати свою країну.
Про це йдеться на сторінці Регіонального управління сил територіальної оборони.
"Україна переможе і завжди буде незалежною та незламною! Це слова українського воїна Валерія Галієва зі 100 Окрема Бригада Територіальної Оборони Волині. Він – етнічний татарин, проте завжди при цьому був українцем. Зараз він узяв до рук зброю, щоб захистити свою країну та своїх рідних від рашистської навали", - йдеться у дописі.
Валерій Галієв - етнічний татарин. Будучи військовим його батько з молодою дружиною переїхав до Луцька, де в них народився син.
Валерій розповідає, що батьки виховували його справжнім українцем.
Засловами чоловіка, військовий стан для нього став стресовою ситуацією, бо він відчуває хвилювання за Україну.
"Це мій прямий обов'язок захищати Україну", - каже військовослужбовець.
На початку березня він вивіз сім'ю закордон і пішов до військкомату.
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Про це йдеться на сторінці Регіонального управління сил територіальної оборони.
"Україна переможе і завжди буде незалежною та незламною! Це слова українського воїна Валерія Галієва зі 100 Окрема Бригада Територіальної Оборони Волині. Він – етнічний татарин, проте завжди при цьому був українцем. Зараз він узяв до рук зброю, щоб захистити свою країну та своїх рідних від рашистської навали", - йдеться у дописі.
Валерій Галієв - етнічний татарин. Будучи військовим його батько з молодою дружиною переїхав до Луцька, де в них народився син.
Валерій розповідає, що батьки виховували його справжнім українцем.
Засловами чоловіка, військовий стан для нього став стресовою ситуацією, бо він відчуває хвилювання за Україну.
"Це мій прямий обов'язок захищати Україну", - каже військовослужбовець.
На початку березня він вивіз сім'ю закордон і пішов до військкомату.
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