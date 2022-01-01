Росіяни нанесли авіаудар по Миколаєву: є загиблий
Сьогодні, 09:05
17 червня зранку російські окупанти вдарили ракетами по Миколаєву, одна людина загинула.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич та очільник ОДА Віталій Кім.
Від ракетного удару 4 житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури.
На цей час є один загиблий і шестеро поранених, з них одна дитина.
Ведуться рятувальні роботи, про наслідки удару уточнять пізніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич та очільник ОДА Віталій Кім.
Від ракетного удару 4 житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури.
На цей час є один загиблий і шестеро поранених, з них одна дитина.
Ведуться рятувальні роботи, про наслідки удару уточнять пізніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Що робити при укусі отруйної змії: поради МОЗ
Сьогодні, 09:30
Росіяни нанесли авіаудар по Миколаєву: є загиблий
Сьогодні, 09:05
Медіа