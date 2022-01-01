Росіяни нанесли авіаудар по Миколаєву: є загиблий





Про це повідомив Олександр Сєнкевич та очільник ОДА



Від ракетного удару 4 житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури.



На цей час є один загиблий і шестеро поранених, з них одна дитина.



Ведуться рятувальні роботи, про наслідки удару уточнять пізніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 червня зранку російські окупанти вдарили ракетами по Миколаєву, одна людина загинула.Про це повідомив мер містата очільник ОДА Віталій Кім Від ракетного удару 4 житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури.На цей час є один загиблий і шестеро поранених, з них одна дитина.Ведуться рятувальні роботи, про наслідки удару уточнять пізніше.

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