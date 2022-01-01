Росіяни нанесли авіаудар по Миколаєву: є загиблий

Росіяни нанесли авіаудар по Миколаєву: є загиблий
17 червня зранку російські окупанти вдарили ракетами по Миколаєву, одна людина загинула.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич та очільник ОДА Віталій Кім.

Від ракетного удару 4 житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури.

На цей час є один загиблий і шестеро поранених, з них одна дитина.

Ведуться рятувальні роботи, про наслідки удару уточнять пізніше.

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Теги: Росія, обстріл, Миколаїв
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