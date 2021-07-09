Що робити при укусі отруйної змії: поради МОЗ





Проте наступає літня гаряча пора, і саме в цей час змії найбільш активні. Щоб не стати жертвою отруйних змій, варто бути обачними й дотримуватися простих правил,



- Обирайте одяг, що захистить від укусів. Це повинні бути довгі штани із цупкої тканини, високі черевики. Штани потрібно заправити у взуття.



- Перевіряйте місце привалу. Перш ніж сісти на траву, камінь, хмиз або колоду — пошарудіть чи постукайте ціпком, палицею тощо, аби налякати змію.



- Не торкайтеся руками неперевірених предметів, краще користуватися палицею. Змії часто ховаються у старих пнях, копицях сіна, під каменями чи поваленими стовбурами дерев.



- Не робіть різких рухів і не наближайтеся. Якщо побачили поруч змію, краще завмерти і зачекати, поки вона відповзе, або без різких рухів відійти убік. Тим більше не намагайтеся зловити чи вбити змію. Змії не нападають першими, а проявляють агресію лише у разі небезпеки.



Що робити, якщо вас укусила змія





Потрібно якнайшвидше потрапити до лікарні та отримати фахову допомогу. Адже укуси небезпечні саме ускладненнями, що можуть після них виникнути.



Якщо транспортування до лікарні займає багато часу, варто надати домедичну допомогу постраждалому:



- забезпечте спокій та мінімум рухів;

- давайте багато води;

- місце укусу обробіть антисептиком;

- зніміть з ураженої кінцівки одяг, прикраси, взуття;

- дайте постраждалому 1-2 таблетки ліків від алергії;

- прикладіть до рани лід, обмотаний тканиною;

- у разі транспортування зафіксуйте уражену кінцівку;

- не висмоктуйте отруту — це може спровокувати алергічну реакцію та набряк верхніх дихальних шляхів;

- не накладайте джгут;

- не припікайте рану;

- не можна вживати алкоголь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Змії в нашій країні активні з квітня до жовтня, найбільше шансів зустріти їх — у квітні–травні, під час шлюбного періоду. Другий пік — восени, у вересні. Цьогоріч холодна весна та військові дії внесли свої корективи.Проте наступає літня гаряча пора, і саме в цей час змії найбільш активні. Щоб не стати жертвою отруйних змій, варто бути обачними й дотримуватися простих правил, розповідають у МОЗ.- Обирайте одяг, що захистить від укусів. Це повинні бути довгі штани із цупкої тканини, високі черевики. Штани потрібно заправити у взуття.- Перевіряйте місце привалу. Перш ніж сісти на траву, камінь, хмиз або колоду — пошарудіть чи постукайте ціпком, палицею тощо, аби налякати змію.- Не торкайтеся руками неперевірених предметів, краще користуватися палицею. Змії часто ховаються у старих пнях, копицях сіна, під каменями чи поваленими стовбурами дерев.- Не робіть різких рухів і не наближайтеся. Якщо побачили поруч змію, краще завмерти і зачекати, поки вона відповзе, або без різких рухів відійти убік. Тим більше не намагайтеся зловити чи вбити змію. Змії не нападають першими, а проявляють агресію лише у разі небезпеки.Потрібно якнайшвидше потрапити до лікарні та отримати фахову допомогу. Адже укуси небезпечні саме ускладненнями, що можуть після них виникнути.Якщо транспортування до лікарні займає багато часу, варто надати домедичну допомогу постраждалому:- забезпечте спокій та мінімум рухів;- давайте багато води;- місце укусу обробіть антисептиком;- зніміть з ураженої кінцівки одяг, прикраси, взуття;- дайте постраждалому 1-2 таблетки ліків від алергії;- прикладіть до рани лід, обмотаний тканиною;- у разі транспортування зафіксуйте уражену кінцівку;- не висмоктуйте отруту — це може спровокувати алергічну реакцію та набряк верхніх дихальних шляхів;- не накладайте джгут;- не припікайте рану;- не можна вживати алкоголь.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію