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Окупанти вже вбили 322 дитини в Україні

Окупанти вже вбили 322 дитини в Україні
Станом на ранок 17 червня від рук російських окупантів загинули 322 дитини в Україні.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора у Telegram.

Більше 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. 322 дитини загинуло та понад 581 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій (301), Харківській (170), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (54), Херсонській (52), Миколаївській (48), Запорізькій (30) та Сумській (17) областях.

Зокрема, під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 2 дівчаток 12 років та хлопчика і дівчинки 5 років внаслідок обстрілів окупантами Маріуполя Донецької області в період з березня по травень.

Збройні сили Росії пошкодили в Україні 2 028 закладів освіти, з них 209 зруйновані повністю.

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Теги: діти, війна, загиблі
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