Окупанти вже вбили 322 дитини в Україні

Станом на ранок 17 червня від рук російських окупантів загинули 322 дитини в Україні.Про це повідомляє Офіс генпрокурора у Telegram.Більше 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. 322 дитини загинуло та понад 581 поранено.Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.Найбільше дітей постраждало у Донецькій (301), Харківській (170), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (54), Херсонській (52), Миколаївській (48), Запорізькій (30) та Сумській (17) областях.Зокрема, під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 2 дівчаток 12 років та хлопчика і дівчинки 5 років внаслідок обстрілів окупантами Маріуполя Донецької області в період з березня по травень.Збройні сили Росії пошкодили в Україні 2 028 закладів освіти, з них 209 зруйновані повністю.