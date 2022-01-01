ЗСУ вже знищили 33 150 росіян





Про це



Лише за добу ЗСУ ліквідували щонайменше 200 окупантів. Ці дані – приблизні через високу інтенсивність боїв.



Втрати росіян від початку війни:



- особового складу близько – 33150 (+200 за минулу добу) осіб ліквідовано;

- танків – 1456 (+7) одиниць;

- бойових броньованих машин – 3563 (+18) одиниць;

- артилерійських систем – 734 (+5) одиниць;

- РСЗВ – 233 (+3) одиниць;

- засоби ППО – 97 (+0) одиниць;

- літаків – 215 (+2) одиниць;

- гелікоптерів – 180 (+1) одиниць;

- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 593 (+2),

- крилаті ракети – 129 (+0),

- кораблі /катери – 13 (+0) одиниць;

- автомобільної техніки та автоцистерн – 2496 (+2) одиниць;

- спеціальна техніка – 55 (+0).



Найбільших втрат росіяни впродовж доби зазнали на Бахмутському напрямку. ЗСУ продовжують відбивати атаки та наступ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 24 лютого українські військові знищили 33 150 росіян. Також вони спалили 1456 танків та чимало іншої техніки.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Лише за добу ЗСУ ліквідували щонайменше 200 окупантів. Ці дані – приблизні через високу інтенсивність боїв.Втрати росіян від початку війни:- особового складу близько – 33150 (+200 за минулу добу) осіб ліквідовано;- танків – 1456 (+7) одиниць;- бойових броньованих машин – 3563 (+18) одиниць;- артилерійських систем – 734 (+5) одиниць;- РСЗВ – 233 (+3) одиниць;- засоби ППО – 97 (+0) одиниць;- літаків – 215 (+2) одиниць;- гелікоптерів – 180 (+1) одиниць;- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 593 (+2),- крилаті ракети – 129 (+0),- кораблі /катери – 13 (+0) одиниць;- автомобільної техніки та автоцистерн – 2496 (+2) одиниць;- спеціальна техніка – 55 (+0).Найбільших втрат росіяни впродовж доби зазнали на Бахмутському напрямку. ЗСУ продовжують відбивати атаки та наступ.

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