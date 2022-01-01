ЗСУ вже знищили 33 150 росіян

ЗСУ вже знищили 33 150 росіян
З 24 лютого українські військові знищили 33 150 росіян. Також вони спалили 1456 танків та чимало іншої техніки.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Лише за добу ЗСУ ліквідували щонайменше 200 окупантів. Ці дані – приблизні через високу інтенсивність боїв.

Втрати росіян від початку війни:

- особового складу близько – 33150 (+200 за минулу добу) осіб ліквідовано;
- танків – 1456 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин – 3563 (+18) одиниць;
- артилерійських систем – 734 (+5) одиниць;
- РСЗВ – 233 (+3) одиниць;
- засоби ППО – 97 (+0) одиниць;
- літаків – 215 (+2) одиниць;
- гелікоптерів – 180 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 593 (+2),
- крилаті ракети – 129 (+0),
- кораблі /катери – 13 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2496 (+2) одиниць;
- спеціальна техніка – 55 (+0).

Найбільших втрат росіяни впродовж доби зазнали на Бахмутському напрямку. ЗСУ продовжують відбивати атаки та наступ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: втрати окупантів, Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині безкоштовно виготовляють протези рук і ніг. ВІДЕО
Сьогодні, 11:15
У Луцьку 70-річний мопедист на пішохідному переході збив двох неповнолітніх дівчат
Сьогодні, 11:01
ЗСУ вже знищили 33 150 росіян
Сьогодні, 10:50
Росіяни обстріляли схід і південь України: як минула ніч у всіх областях
Сьогодні, 10:23
Окупанти вже вбили 322 дитини в Україні
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
ЗСУ ліквідували вже 31 250 російських загарбників ЗСУ ліквідували вже 31 250 російських загарбників
06 червень, 09:03
ЗСУ ліквідували 31 150 російських загарбників: втрати окупантів ЗСУ ліквідували 31 150 російських загарбників: втрати окупантів
05 червень, 10:22
ЗСУ знищили уже 208 російських літаків: втрати окупантів ЗСУ знищили уже 208 російських літаків: втрати окупантів
31 травень, 10:56
Росія втратила уже 30 тисяч солдат на війні в Україні Росія втратила уже 30 тисяч солдат на війні в Україні
28 травень, 10:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині безкоштовно виготовляють протези рук і ніг. ВІДЕО
Сьогодні, 11:15
 0
У Луцьку 70-річний мопедист на пішохідному переході збив двох неповнолітніх дівчат
Сьогодні, 11:01
 0
ЗСУ вже знищили 33 150 росіян
Сьогодні, 10:50
 0
Росіяни обстріляли схід і південь України: як минула ніч у всіх областях
Сьогодні, 10:23
 0
Окупанти вже вбили 322 дитини в Україні
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8