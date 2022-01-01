ЗСУ вже знищили 33 150 росіян
Сьогодні, 10:50
З 24 лютого українські військові знищили 33 150 росіян. Також вони спалили 1456 танків та чимало іншої техніки.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Лише за добу ЗСУ ліквідували щонайменше 200 окупантів. Ці дані – приблизні через високу інтенсивність боїв.
Втрати росіян від початку війни:
- особового складу близько – 33150 (+200 за минулу добу) осіб ліквідовано;
- танків – 1456 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин – 3563 (+18) одиниць;
- артилерійських систем – 734 (+5) одиниць;
- РСЗВ – 233 (+3) одиниць;
- засоби ППО – 97 (+0) одиниць;
- літаків – 215 (+2) одиниць;
- гелікоптерів – 180 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 593 (+2),
- крилаті ракети – 129 (+0),
- кораблі /катери – 13 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2496 (+2) одиниць;
- спеціальна техніка – 55 (+0).
Найбільших втрат росіяни впродовж доби зазнали на Бахмутському напрямку. ЗСУ продовжують відбивати атаки та наступ.
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Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Лише за добу ЗСУ ліквідували щонайменше 200 окупантів. Ці дані – приблизні через високу інтенсивність боїв.
Втрати росіян від початку війни:
- особового складу близько – 33150 (+200 за минулу добу) осіб ліквідовано;
- танків – 1456 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин – 3563 (+18) одиниць;
- артилерійських систем – 734 (+5) одиниць;
- РСЗВ – 233 (+3) одиниць;
- засоби ППО – 97 (+0) одиниць;
- літаків – 215 (+2) одиниць;
- гелікоптерів – 180 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 593 (+2),
- крилаті ракети – 129 (+0),
- кораблі /катери – 13 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2496 (+2) одиниць;
- спеціальна техніка – 55 (+0).
Найбільших втрат росіяни впродовж доби зазнали на Бахмутському напрямку. ЗСУ продовжують відбивати атаки та наступ.
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