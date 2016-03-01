На Волині безкоштовно виготовляють протези рук і ніг. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Колір протезів максимально наближений до кольору тіла. І кожен виготовляють для пацієнта індивідуально. Адже навіть обидві руки чи ноги в людини не однакові.



«Протез робимо індивідуально. Його не можна купити, його не можна продати, тому що в кожного свої антропометричні дані, своя культя, і відповідно до ампутованої ніжки робиться протез», – розповідає представниця ковельського протезного підприємства Людмила Козак.



Протез придатний для ходіння різними поверхнями й ударостійкий. Якщо взимку людина послизнулася, штучна кінцівка залишиться цілою, запевняють виробники. Під час ходьби механізм повністю відтворює рух живої ноги.



«Це коліно дуже гарно фіксується й амортизує при наступі… Мобільність визначає лікар. Спеціальний тест є. Є перша – це дуже слабка мобільність, друга, а третя й четверта – це люди активні. І залежно від активності, від мобільності, ставиться коліно», – пояснює технік-протезист ковельського протезного цеху Василь Остапчук.



Кожен пацієнт має право отримати два протези: один для повсякденної ходьби, інший – так званий гігієнічний, призначений для купання. Поплавати з таким не вдасться, а от помитися в душі – в самий раз. А загалом видів протезів досить багато, але для кожного – свій.



«Якщо ампутація більш-менш підходить для вакууму – аварійники, військові, які потрапили в біду, – без хвороб – тих ставимо на вакуум. Хто через хвороби – тим одягаємо через чохли і ставимо на бандаж», – каже Василь Остапчук.



Причому для всіх українців вартість протезів сплачує держава. У ковельського підприємства це гарантує спеціальна угода. Для військових ціна може різнитися – залежно від обставин утрати кінцівки.



«Це все безплатно, всім громадянам України безплатно, без жодної копійки», – запевняє Людмила Козак.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кожен українець має право на безкоштовне протезування. І мова не лише про військових. Сучасні технології й матеріали дозволяють штучні руку чи ногу виготовляти відповідно до анатомічних особливостей пацієнта. А адаптована кінцівка відтворює рух природної. Причому одні протези для побуту, інші – для душу.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. Колір протезів максимально наближений до кольору тіла. І кожен виготовляють для пацієнта індивідуально. Адже навіть обидві руки чи ноги в людини не однакові.«Протез робимо індивідуально. Його не можна купити, його не можна продати, тому що в кожного свої антропометричні дані, своя культя, і відповідно до ампутованої ніжки робиться протез», – розповідає представниця ковельського протезного підприємства Людмила Козак.Протез придатний для ходіння різними поверхнями й ударостійкий. Якщо взимку людина послизнулася, штучна кінцівка залишиться цілою, запевняють виробники. Під час ходьби механізм повністю відтворює рух живої ноги.«Це коліно дуже гарно фіксується й амортизує при наступі… Мобільність визначає лікар. Спеціальний тест є. Є перша – це дуже слабка мобільність, друга, а третя й четверта – це люди активні. І залежно від активності, від мобільності, ставиться коліно», – пояснює технік-протезист ковельського протезного цеху Василь Остапчук.Кожен пацієнт має право отримати два протези: один для повсякденної ходьби, інший – так званий гігієнічний, призначений для купання. Поплавати з таким не вдасться, а от помитися в душі – в самий раз. А загалом видів протезів досить багато, але для кожного – свій.«Якщо ампутація більш-менш підходить для вакууму – аварійники, військові, які потрапили в біду, – без хвороб – тих ставимо на вакуум. Хто через хвороби – тим одягаємо через чохли і ставимо на бандаж», – каже Василь Остапчук.Причому для всіх українців вартість протезів сплачує держава. У ковельського підприємства це гарантує спеціальна угода. Для військових ціна може різнитися – залежно від обставин утрати кінцівки.«Це все безплатно, всім громадянам України безплатно, без жодної копійки», – запевняє Людмила Козак.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію