19-річний волинянин накрав лісу на 40 тисяч гривень. ФОТО

19-річний волинянин накрав лісу на 40 тисяч гривень. ФОТО
Учора, 16 червня, близько 7 ранку, до поліції звернулися лісівники та повідомили про виявлену незаконну порубку в Цуманському лісництві.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Невідомий зловмисник заволодів 18 колодами вільхи та завдав державі збитків на близько 40 000 гривень.

За гарячими слідами співробітники кримінальної поліції та сектору реагування патрульної поліції встановили причетного до скоєння правопорушення, ним виявився 19-річний мешканець Цуманя. Порушник вже встиг збути ліс односельчанину, поліцейські деревину вилучили.
19-річний волинянин накрав лісу на 40 тисяч гривень. ФОТО

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Згідно з санкцією статті зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.
19-річний волинянин накрав лісу на 40 тисяч гривень. ФОТО

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Теги: Волинь, деревина, поліція
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