Кабмін скасує безвізовий режим з РФ, – ЗМІ. ОНОВЛЕНО





Про це



Доповідати питання на засіданні буде міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



Нагадаємо, зареєстрована 11 лютого петиція про запровадження візового режиму для росіян у травні набрала 26742 голоси з 25 тисяч необхідних. Тоді президент Володимир Зеленський зазначив, що надіслав відповідного листа прем'єру Денисові Шмигалю, "з проханням опрацювати вказане питання".



Пізніше президент наголосив, що візовий режим із РФ – це "непогана ідея, яку треба довести до результату".



Президент України Володимир Зеленський підтвердив впровадження візового режиму для громадян РФ. Він запрацює з 1 липня 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 17 червня, Кабінет міністрів припинить дію Угоди між Україною та РФ "Про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з РФ".Про це LB.ua підтвердили джерела в уряді.Доповідати питання на засіданні буде міністр закордонних справ УкраїниНагадаємо, зареєстрована 11 лютого петиція про запровадження візового режиму для росіян у травні набрала 26742 голоси з 25 тисяч необхідних. Тоді президентзазначив, що надіслав відповідного листа прем'єру, "з проханням опрацювати вказане питання".Пізніше президент наголосив, що візовий режим із РФ – це "непогана ідея, яку треба довести до результату".Президент України Володимир Зеленський підтвердив впровадження візового режиму для громадян РФ. Він запрацює з 1 липня 2022 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію