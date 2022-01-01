Українські АЗС знову змінили ціни на всі види пального

Українські АЗС знову змінили ціни на всі види пального
Як відомо, наразі дефіцит пального все ще присутній, а тому черги на АЗС є вже звичним явищем. Звідти й підвищення вартості. Утім, протягом останніх днів ситуація почала дещо покращуватися.

Про зміни в цінах на пальне повідомляє Auto.RIA, пише ТСН.

Варто зазначити, що в таблиці представлені усереднені ціни заправок по всій Україні, які можуть відрізнятись у містах, залежно від регіону країни.

Українські АЗС знову змінили ціни на всі види пального
Українські АЗС знову змінили ціни на всі види пального

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Теги: ціни, пальне, АЗС
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