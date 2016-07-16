В Україні активізувалися шахраї, які пропонують «спрощене» оформлення біометричних паспортів

В Україні активізувалися шахраї, які пропонують «спрощене» оформлення біометричних паспортів
В Україні активізувалися шахраї, які пропонують "спрощену" процедуру оформлення документів. Громадян закликали користуватися послугами лише офіційних установ.

Про це інформують у пресслужбі МВС.

Наразі ситуація з оформлення біометричних паспортів через воєнний стан є доволі складною. Проте адміністративні органи продовжують це робити в безпечних районах.

Шахраї користуються ситуацією в країні та розміщують в мережі оголошення про так зване "посередництво". Українцям пропонують оформити документи за "спрощеною" процедурою.

У МВС нагадали, що оформити біометричні паспорти можна лише особисто та лише у одній з установ:

- підрозділі ДМС України;
- центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- центрі обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

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Теги: шахраї, біометричні паспорти, МВС, документи
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