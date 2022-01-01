У центрі Луцька на один день обмежать рух авто

У центрі Луцька на один день обмежать рух авто
19 червня рух автотранспорту на в'їзд та виїзд на площу до Луцького замку буде обмежений.

Відповідне розпорядження опублікували на сайті Луцької міської ради.

Обмеженим в'їзд автівок буде на вулицю Плитниця, вулицю Кафедральну та площу перед Луцьким замком 19 червня з 07:30 до 12:30.

Рух тимчасово обмежать у зв'язку з про проведенням прецесійної ходи Римсько-Католицької парафії кафедрального собору Святих апостолів Петра і Павла.

У розпорядженні голови йдеться, що громадський порядок під час ходи мають забезпечити правоохоронці, а про прибирання вулиць згодом мають подбати комунальники.

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Теги: Луцьк, обмежать рух авто
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