За вбивство 63-річний волинянин сяде за ґрати на 15 років

На 15 років позбавлення волі засудили волинянина за вбивство та замах на вбивство.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.За наполегливої позиції прокурорів галузевого відділу Волинської обласної прокуратури Рожищенський районний суд призначив 63-річному волинянину, визнаному винуватим у вчиненні за попередньою змовою групою осіб розбою, умисного вбивства з корисливих мотивів та замаху на умисне вбивство, покарання у виді 15 років позбавлення волі.Слідство встановило, що у квітні 2019 року раніше судимий житель села Зміїнець Луцького району із не встановленими спільниками, прихопивши пістолети, маски та рукавички, проникли у помешкання підприємців у Ковельському районі, маючи на меті заволодіти грішми та цінностями.71 господар будинку та його 48-річний син вчинили опір нападникам, відтак батька вони убили, а сина – важко поранили та втекли.Винуватості своєї у скоєному волинянин не визнавав, проте її доведено в ході розслідування – і наступних 15 років він проведе за ґратами.Матеріали щодо спільників виділені в окреме провадження.