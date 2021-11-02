Відоме ім'я лучанки, яка публічно підтримувала Росію і Путіна

32-річна мешканка Луцька, яка виправдовувала дії Росії і публічно захоплювалася Путіним, це -Про цестало відомо з власних джерел.На своїх сторінках у соцмережах вона викладала тексти і фото про підтримку агресії Російської Федерації, а також критикувала українську владу.Щоправда, «прихисток від українського президента» (цитата Сосніної) вона знайшла не у Росії, а у польському місті Серадз.Як повідомили у прокуратурі Волині, упродовж березня-травня 2022 року жінка, перебуваючи на території Польщі, поширювала у соцмережах дописи на підтримку російської агресії та антиукраїнські висловлювання, визнаючи при цьому своє захоплення Володимиром Путіним.Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Зауважимо, що покарання за такий злочин – до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.