Відоме ім'я лучанки, яка публічно підтримувала Росію і Путіна
Сьогодні, 15:20
32-річна мешканка Луцька, яка виправдовувала дії Росії і публічно захоплювалася Путіним, це - Ірина Сосніна.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
На своїх сторінках у соцмережах вона викладала тексти і фото про підтримку агресії Російської Федерації, а також критикувала українську владу.
Щоправда, «прихисток від українського президента» (цитата Сосніної) вона знайшла не у Росії, а у польському місті Серадз.
Як повідомили у прокуратурі Волині, упродовж березня-травня 2022 року жінка, перебуваючи на території Польщі, поширювала у соцмережах дописи на підтримку російської агресії та антиукраїнські висловлювання, визнаючи при цьому своє захоплення Володимиром Путіним.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Зауважимо, що покарання за такий злочин – до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
На своїх сторінках у соцмережах вона викладала тексти і фото про підтримку агресії Російської Федерації, а також критикувала українську владу.
Щоправда, «прихисток від українського президента» (цитата Сосніної) вона знайшла не у Росії, а у польському місті Серадз.
Як повідомили у прокуратурі Волині, упродовж березня-травня 2022 року жінка, перебуваючи на території Польщі, поширювала у соцмережах дописи на підтримку російської агресії та антиукраїнські висловлювання, визнаючи при цьому своє захоплення Володимиром Путіним.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Зауважимо, що покарання за такий злочин – до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Коментарі 1
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