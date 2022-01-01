У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі

У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 17 червня, патрульним надійшло повідомлення про автопригоду у мікрорайоні Гнідави, що у Луцьку.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що на перехресті нерівнозначних доріг керманич Volkswagen Passat, який рухався другорядною дорогою, не надав перевагу Opel Movano, який рухався головною дорогою.

У результаті автівки зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.

На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погуляйко повідомив про ситуацію на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 16:09
Двоє киян, представившись тероборонівцями, вимагали у луцького підприємця неіснуючий борг
Сьогодні, 15:39
У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 15:26
Відоме ім'я лучанки, яка публічно підтримувала Росію і Путіна
Сьогодні, 15:20
Лучанка виправдовувала дії Росії і публічно захоплювалася Путіним
Сьогодні, 14:45
Схожі новини
У Луцьку 70-річний мопедист на пішохідному переході збив двох неповнолітніх дівчат У Луцьку 70-річний мопедист на пішохідному переході збив двох неповнолітніх дівчат
Сьогодні, 11:01
У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі
15 червень, 13:27
У Луцьку – ДТП: зіткнулися маршрутка та мотоцикліст. ФОТО У Луцьку – ДТП: зіткнулися маршрутка та мотоцикліст. ФОТО
09 червень, 13:55
У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі
08 червень, 12:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погуляйко повідомив про ситуацію на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 16:09
 0
Двоє киян, представившись тероборонівцями, вимагали у луцького підприємця неіснуючий борг
Сьогодні, 15:39
 0
У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 15:26
 0
Відоме ім'я лучанки, яка публічно підтримувала Росію і Путіна
Сьогодні, 15:20
 0
Лучанка виправдовувала дії Росії і публічно захоплювалася Путіним
Сьогодні, 14:45
 0
Медіа
відео
1/8