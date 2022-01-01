У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі





Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.



Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що на перехресті нерівнозначних доріг керманич Volkswagen Passat, який рухався другорядною дорогою, не надав перевагу Opel Movano, який рухався головною дорогою.



У результаті автівки зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.



На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 17 червня, патрульним надійшло повідомлення про автопригоду у мікрорайоні Гнідави, що у Луцьку.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що на перехресті нерівнозначних доріг керманич Volkswagen Passat, який рухався другорядною дорогою, не надав перевагу Opel Movano, який рухався головною дорогою.У результаті автівки зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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