Двоє киян, представившись тероборонівцями, вимагали у луцького підприємця неіснуючий борг

Двоє киян, представившись тероборонівцями, вимагали у луцького підприємця неіснуючий борг
Двоє чоловіків під виглядом добровольців територіальної оборони вимагали у мешканця Луцька неіснуючий борг. За відмову платити — погрожували фізичною розправою.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

До Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції надійшла інформація від заявника про те, що двоє військовослужбовців із Києва вимагають у нього велику суму грошей.

Виявилось, що 30-річний чоловік та його 49-річний спільник – у минулому військовослужбовець Нацгвардії – розробили план кримінального заробітку. Змовники вимагали у мешканця Волинської області вигаданий борг. Для переконливості розповідали, що перебувають в одному з військових формувань.

Коли чоловік відмовився платити, вимагачі почали погрожувати фізичною розправою. Після відібрали у підприємця 25 000 гривень і військову амуніцію, призначену для бійців на фронті. Через деякий час, на вимогу зловмисників, підприємець передав їм ще одну суму «відкупних» – більше 5 000 доларів США. Однак на цьому столичні жителі вирішили не зупинятися. Вони силою посадили чоловіка в автомобіль та намагалися вивезти до Києва.
Двоє киян, представившись тероборонівцями, вимагали у луцького підприємця неіснуючий борг

На одному з блокпостів оперативники внутрішньої безпеки НПУ спільно зі слідчими волинської поліції, за фізичної підтримки бійців спецпідрозділу КОРД, затримали зловмисників. У фігурантів вилучили гроші, мисливський карабін, автомат Калашникова, пістолет Макарова та набої різного калібру.
Двоє киян, представившись тероборонівцями, вимагали у луцького підприємця неіснуючий борг

Наразі їм уже вручено підозри. За скоєне змовники можуть провести за ґратами до 12-ти років.
Двоє киян, представившись тероборонівцями, вимагали у луцького підприємця неіснуючий борг

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.
Двоє киян, представившись тероборонівцями, вимагали у луцького підприємця неіснуючий борг



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Теги: Волинь, поліція, кияни, неіснуючий борг
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