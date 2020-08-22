Погуляйко повідомив про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Голова ОВАповідомив про ситуацію на кордоні Волині з Білоруссю.Про це він написав у своєму телеграм-каналі."Отримую багато повідомлень від вас щодо ситуації на українсько-білоруському кордоні в межах області. На сьогодні на лінії розмежування спокійно. Прикордонна служба здійснює моніторинг обстановки 24 на 7. Наразі на кордоні не спостерігається змін в оперативній ситуації", - зазначив Юрій Погуляйко.Також він наголосив, що прикордонні підрозділи продовжують нести службу та посилено охороняти кордон."Усе, що залежить від влади та військових, – в області виконується. Адже ми живемо уже 114 днів в умовах повномасштабної війни. І загроза з боку «сусідів» – нікуди не зникала. Та поки, повторюсь, ми не спостерігаємо змін в ситуації на кордоні", - зауважив голова Волинської ОВА.