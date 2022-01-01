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СБУ знешкодила велику мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова. ВІДЕО

СБУ знешкодила велику мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова. ВІДЕО
Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала розгалужену агентурну мережу фсб.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях було затримано 19 агентів ворога.

Затримані особи коригували ракетні обстріли українських міст і розвідували позиції підрозділів ЗСУ, а також збирали інформацію щодо місць утримання російських полонених.

Крім того, вони займалися підбором даних про учасників національного спротиву, які підпільно протидіють загарбникам на тимчасово окупованих територіях півдня України.

За даними слідства, ворожою групою керував агент фсб, який перебував в одному з районів Херсонщини. Одержані від інформаторів розвіддані він передав представникам російських спецслужб, серед яких – радник так званого «голови Криму» аксьонова.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти численним ракетно-бомбовим ударам по цивільній інфраструктурі та житловим будинкам українців.
СБУ знешкодила велику мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова. ВІДЕО

Встановлено, що агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. До складу групи входили мешканці з різних регіонів.
СБУ знешкодила велику мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова. ВІДЕО

Передачу інформації здійснювали через «зв’язкових», які знаходились на тимчасово окупованій території Херсонської області. Для комунікації використовували закриті Telegram-канали.

Серед переданих окупантам відомостей були електронні карти з локаціями місць масового перебування людей, об’єктів критичної інфраструктури та українських військових підрозділів.

Під час проведення більше 30 обшуків за місцями перебування ворожої агентури правоохоронці виявили:

зброю,
комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами злочинів,
прокремлівські агітаційні матеріали.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
СБУ знешкодила велику мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова. ВІДЕО

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники Департаменту захисту національної державності та Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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