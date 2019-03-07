Через «Ягодин» намагалися незаконно провезти взуття з Китаю майже на 100 тисяч
Сьогодні, 16:41
Волинські митники на посту "Ягодин" вчергове виявили і припинили спробу далекобійника провезти комерційну партію товару поза митним контролем.
Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.
Цього разу - це 612 штук спортивного взуття китайського виробництва вартістю майже 100 тисяч гривень.
Відомостей про цей товар не було зазначено ні у товаросупровідних документах на вантаж, який легально переміщували з Польщі "червоним коридором", ні у декларації водія як громадянина, що може ввозити щось для особистих, сімейних та інших потреб.
35 "зайвих" картонних коробок вагою 233 кг виявили у тильній частині напівпричепу в ході митного огляду з перерахунком фактичної кількості вантажних місць у транспортному засобі, яким керував чоловік.
Відповідно до статті 483 Митного кодексу України, приховування товару від митного контролю тягне за собою його конфіскацію та штраф у 100 відсотків вартості предметів правопорушення.
Справу про порушення митних правил митниця скерує до суду, для ухвалення відповідних рішень.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.
Цього разу - це 612 штук спортивного взуття китайського виробництва вартістю майже 100 тисяч гривень.
Відомостей про цей товар не було зазначено ні у товаросупровідних документах на вантаж, який легально переміщували з Польщі "червоним коридором", ні у декларації водія як громадянина, що може ввозити щось для особистих, сімейних та інших потреб.
35 "зайвих" картонних коробок вагою 233 кг виявили у тильній частині напівпричепу в ході митного огляду з перерахунком фактичної кількості вантажних місць у транспортному засобі, яким керував чоловік.
Відповідно до статті 483 Митного кодексу України, приховування товару від митного контролю тягне за собою його конфіскацію та штраф у 100 відсотків вартості предметів правопорушення.
Справу про порушення митних правил митниця скерує до суду, для ухвалення відповідних рішень.
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