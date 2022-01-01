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З війни в Україні тікають не тільки російські солдати, а й командири-офіцери, – СБУ

З війни в Україні тікають не тільки російські солдати, а й командири-офіцери, – СБУ
З війни в Україні тікають не тільки російські солдати, а й командири-офіцери. Вони просто складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще.

Про це йдеться у новій телефонній розмові російського окупанта, яку перехопила СБУ.

«Наше командование уехало. Ну, не уехали, а побросали оружие. Говорят: «Мы воевать не пойдём». Их будут менять, если не поменяют, то нас отвезут домой… Один из начальства вообще в россию с*бался», – розповідає загарбник своїй дружині.

Жінка хоч і радіє перспективі повернення, але просить чоловіка не тікати, адже це буде вважатися дезертирством. Але той, будучи мобілізованим в «лнр», усвідомлює, що офіційно його взагалі немає на цій війні.

«Мы нигде не числимся, нигде. Поверь мне... Как сказал командир Ушаков, мы здесь – «мясо», отвлекающий манёвр. Нигде, даже в России не фиксируется, что мы здесь находимся», – обурено пояснює окупант.



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Теги: Росія, Україна, війна
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