Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову приїхав в Україну

Борис Джонсон у п’ятницю, 17 червня, приїхав до України з неоголошеним візитом.



Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона», — написав Зеленський.



Це вже його другий візит в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Тоді Джонсон був у Києві у квітні з так само неоголошеним візитом.



Нагадаємо, що 16 червня





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністр Великої Британіїу п’ятницю, 17 червня, приїхав до України з неоголошеним візитом.Про це повідомив президент України«Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона», — написав Зеленський.Це вже його другий візит в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Тоді Джонсон був у Києві у квітні з так само неоголошеним візитом.Нагадаємо, що 16 червня лідери Німеччини, Італії, Франції та Румунії відвідали Україну та, зокрема, побували у Ірпіні, де скоювалися вбивства росіянами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію