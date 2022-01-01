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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову приїхав в Україну

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову приїхав в Україну
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю, 17 червня, приїхав до України з неоголошеним візитом.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона», — написав Зеленський.

Це вже його другий візит в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Тоді Джонсон був у Києві у квітні з так само неоголошеним візитом.

Нагадаємо, що 16 червня лідери Німеччини, Італії, Франції та Румунії відвідали Україну та, зокрема, побували у Ірпіні, де скоювалися вбивства росіянами.


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Теги: Росія, Україна, війна
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