Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову приїхав в Україну
Сьогодні, 18:00
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю, 17 червня, приїхав до України з неоголошеним візитом.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона», — написав Зеленський.
Це вже його другий візит в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Тоді Джонсон був у Києві у квітні з так само неоголошеним візитом.
Нагадаємо, що 16 червня лідери Німеччини, Італії, Франції та Румунії відвідали Україну та, зокрема, побували у Ірпіні, де скоювалися вбивства росіянами.
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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона», — написав Зеленський.
Це вже його другий візит в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Тоді Джонсон був у Києві у квітні з так само неоголошеним візитом.
Нагадаємо, що 16 червня лідери Німеччини, Італії, Франції та Румунії відвідали Україну та, зокрема, побували у Ірпіні, де скоювалися вбивства росіянами.
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