Цього року на воді вже загинуло 12 волинян





Про це розповів речник обласного управління ДСНС України Володимир Нестеров у програмі «Актуально» на



Він звернувся до батьків підлітків та до самих підлітків, які полюбляють купатися в річці Стир у Луцьку, часто нехтуючи правилами безпеки.



«Річка Стир є небезпечною, і течія, особливо на середній частині, є досить стрімкою, тому тут потрібен постійний нагляд з боку дорослих за дітьми. Застерігаю усіх підлітків, які можуть переоцінити свої можливості і наражати своє життя на небезпеку. Були випадки минулого року, коли рятівники надавали допомогу саме підліткам, які на середині річки вже не могли впоратися з течією, їм ставало зле чи в силу інших обставин вони не могли собі допомогти», – розповів Володимир Нестеров.



Він закликав батьків провести роботу з дітьми і наголосити їм, що заходити у воду потрібно без впливу алкогольних напоїв, а також бути вкрай обережними під час купання у річці Стир.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку 2022 року на Волині втопилося вже 12 людей. На щастя, з початку купального сезону трагічних випадків не було, хоча до них було недалеко.Про це розповів речник обласного управління ДСНС Україниу програмі «Актуально» на 12 каналі 15 червня.Він звернувся до батьків підлітків та до самих підлітків, які полюбляють купатися в річці Стир у Луцьку, часто нехтуючи правилами безпеки.«Річка Стир є небезпечною, і течія, особливо на середній частині, є досить стрімкою, тому тут потрібен постійний нагляд з боку дорослих за дітьми. Застерігаю усіх підлітків, які можуть переоцінити свої можливості і наражати своє життя на небезпеку. Були випадки минулого року, коли рятівники надавали допомогу саме підліткам, які на середині річки вже не могли впоратися з течією, їм ставало зле чи в силу інших обставин вони не могли собі допомогти», – розповів Володимир Нестеров.Він закликав батьків провести роботу з дітьми і наголосити їм, що заходити у воду потрібно без впливу алкогольних напоїв, а також бути вкрай обережними під час купання у річці Стир.

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