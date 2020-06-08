Цього року на воді вже загинуло 12 волинян

Цього року на воді вже загинуло 12 волинян
З початку 2022 року на Волині втопилося вже 12 людей. На щастя, з початку купального сезону трагічних випадків не було, хоча до них було недалеко.

Про це розповів речник обласного управління ДСНС України Володимир Нестеров у програмі «Актуально» на 12 каналі 15 червня.

Він звернувся до батьків підлітків та до самих підлітків, які полюбляють купатися в річці Стир у Луцьку, часто нехтуючи правилами безпеки.

«Річка Стир є небезпечною, і течія, особливо на середній частині, є досить стрімкою, тому тут потрібен постійний нагляд з боку дорослих за дітьми. Застерігаю усіх підлітків, які можуть переоцінити свої можливості і наражати своє життя на небезпеку. Були випадки минулого року, коли рятівники надавали допомогу саме підліткам, які на середині річки вже не могли впоратися з течією, їм ставало зле чи в силу інших обставин вони не могли собі допомогти», – розповів Володимир Нестеров.

Він закликав батьків провести роботу з дітьми і наголосити їм, що заходити у воду потрібно без впливу алкогольних напоїв, а також бути вкрай обережними під час купання у річці Стир.

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Теги: Волинь, Стир, річка
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