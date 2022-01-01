Погода на завтра, 18 червня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 18 червня небо затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Про це йдеться на сайті Sinoptik.
В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 11°С до 24°С.
Народний прогноз погоди: 18 червня відзначається день священномученика Дорофія, єпископа Тірського. У народі говорили: "День Дорофія - ранок вечора мудріше". Якщо в цей день сонце парить і тиша в повітрі, можна готуватись до грози. З Дорофія розпочинаються найкоротші ночі - "горобині".
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Про це йдеться на сайті Sinoptik.
В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 11°С до 24°С.
Народний прогноз погоди: 18 червня відзначається день священномученика Дорофія, єпископа Тірського. У народі говорили: "День Дорофія - ранок вечора мудріше". Якщо в цей день сонце парить і тиша в повітрі, можна готуватись до грози. З Дорофія розпочинаються найкоротші ночі - "горобині".
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