Погода на завтра, 18 червня, у Луцьку

У Луцьку 18 червня небо затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.Про це йдеться на сайті Sinoptik.В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 11°С до 24°С.18 червня відзначається день священномученика Дорофія, єпископа Тірського. У народі говорили: "День Дорофія - ранок вечора мудріше". Якщо в цей день сонце парить і тиша в повітрі, можна готуватись до грози. З Дорофія розпочинаються найкоротші ночі - "горобині".