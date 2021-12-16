Mercedes зняв рекламу у Києві. ВІДЕО





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На кадрах можна побачити корпус Інституту журналістики та Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка на вулиці Юрія Іллєнка в Києві. Над роликом працювали німецький продакшн Tempomedia Production Company та українська студія Limelite, яка долучилися в столиці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mercedes-Benz (@mercedesbenz)

Це не перше відео, зняте в Києві, яке вийшло з початку повномасштабного вторгнення. 21 квітня британський інді-рок-гурт Florence + The Machine випустив кліп на пісню Free, який зняли в Києві до війни. Наприкінці відео помістили присвяту: духу, креативності та стійкості наших сміливих українських друзів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Компанія Mercedes випустила рекламний ролик, який зняли в Києві до повномасштабного воєнного вторгнення.Про це пише НВ На кадрах можна побачити корпус Інституту журналістики та Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка на вулиці Юрія Іллєнка в Києві. Над роликом працювали німецький продакшн Tempomedia Production Company та українська студія Limelite, яка долучилися в столиці.Це не перше відео, зняте в Києві, яке вийшло з початку повномасштабного вторгнення. 21 квітня британський інді-рок-гурт Florence + The Machine випустив кліп на пісню Free, який зняли в Києві до війни. Наприкінці відео помістили присвяту: духу, креативності та стійкості наших сміливих українських друзів.

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