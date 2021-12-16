Mercedes зняв рекламу у Києві. ВІДЕО

Mercedes зняв рекламу у Києві. ВІДЕО
Компанія Mercedes випустила рекламний ролик, який зняли в Києві до повномасштабного воєнного вторгнення.

Про це пише НВ.

На кадрах можна побачити корпус Інституту журналістики та Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка на вулиці Юрія Іллєнка в Києві. Над роликом працювали німецький продакшн Tempomedia Production Company та українська студія Limelite, яка долучилися в столиці.

Це не перше відео, зняте в Києві, яке вийшло з початку повномасштабного вторгнення. 21 квітня британський інді-рок-гурт Florence + The Machine випустив кліп на пісню Free, який зняли в Києві до війни. Наприкінці відео помістили присвяту: духу, креативності та стійкості наших сміливих українських друзів.


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Теги: Mercedes, реклама
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