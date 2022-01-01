У Луцьку вперше пересадили нирки від померлої людини. ВІДЕО

У Луцьку вперше пересадили нирки від померлої людини. ВІДЕО
У Волинській обласній клінічній лікарні вперше провели посмертний забір нирок та подальшу їх трансплантацію.

Про це повідомив керівник центру трансплантації органів, хірургії печінки та підшлункової Київської обласної клінічної лікарні Михайло Загрійчук.

"Знову дві доби наша команда без сну - і два врятовані життя!
В реанімації колеги реаніматологи боролись за життя пацієнтки 66 років, але вкрай важка, несумісна з життям, форма геморагічного інсульту, не залишила жодного шансу. Жінці, нажаль, діагностували смерть мозку! Сердечко та печінка не могли нікого врятувати, адже за життя донорка мала хвороби цих органів! А ось нирочки були придатні! Ми з нашим трансплант-координатором поговорили з дочкою і чоловіком, вони дали згоду на донацію нирок! Низький доземний Вам уклін за це найгуманніше рішення!" - йдеться у дописі.
У Луцьку вперше пересадили нирки від померлої людини. ВІДЕО

А потім три поспіль операції - вилучення донорських нирок та пересадка двом людям, які отримали шанс на нове життя!

"Абсолютно увесь колектив Волинської обласної лікарні спрацював як єдиний, синхронний, досконало відлагоджений механізм - хоча таке тут сталось вперше! Коли колектив прогресивний, а директор професіонал і на своєму місці - по іншому бути не може", - каже лікар.
У Луцьку вперше пересадили нирки від померлої людини. ВІДЕО

Результат - дві успішні пересадки і два врятовані життя.

Загалом, з початку війни та створення відділення трансплантації органів, тут уже виконали 7 пересадок нирки.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, лікарня, пересадка нирок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькій школі облаштовують укриття, щоб діти вийшли на навчання. ФОТО. ВІДЕО
17 червень, 23:00
З російського полону звільнили парамедика «Тайру»
17 червень, 22:32
У Луцьку вперше пересадили нирки від померлої людини. ВІДЕО
17 червень, 22:30
Mercedes зняв рекламу у Києві. ВІДЕО
17 червень, 21:56
Україна пропонувала три регіони для Євробачення-2023: Львів, Закарпаття та Київ
17 червень, 20:35
Схожі новини
Поліклініки та амбулаторії Луцька працюють у звичному режимі. ВІДЕО Поліклініки та амбулаторії Луцька працюють у звичному режимі. ВІДЕО
01 березень, 22:37
13-річній лучанці терміново шукають донорів крові 13-річній лучанці терміново шукають донорів крові
18 січень, 18:27
Для онкохворої дитини у Луцьку шукають донорів крові Для онкохворої дитини у Луцьку шукають донорів крові
14 січень, 14:30
Повідомили стан неповнолітньої, яку збила автівка на Відродження у Луцьку Повідомили стан неповнолітньої, яку збила автівка на Відродження у Луцьку
13 січень, 11:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про членство в ЄС та звільнення «Тайри»: добрі новини від ВолиньPost за 17 червня
17 червень, 23:56
 0
У луцькій школі облаштовують укриття, щоб діти вийшли на навчання. ФОТО. ВІДЕО
17 червень, 23:00
 0
З російського полону звільнили парамедика «Тайру»
17 червень, 22:32
 0
У Луцьку вперше пересадили нирки від померлої людини. ВІДЕО
17 червень, 22:30
 0
Медіа
відео
1/8