У Луцьку вперше пересадили нирки від померлої людини. ВІДЕО

У Волинській обласній клінічній лікарні вперше провели посмертний забір нирок та подальшу їх трансплантацію.Про це повідомив керівник центру трансплантації органів, хірургії печінки та підшлункової Київської обласної клінічної лікарні"Знову дві доби наша команда без сну - і два врятовані життя!В реанімації колеги реаніматологи боролись за життя пацієнтки 66 років, але вкрай важка, несумісна з життям, форма геморагічного інсульту, не залишила жодного шансу. Жінці, нажаль, діагностували смерть мозку! Сердечко та печінка не могли нікого врятувати, адже за життя донорка мала хвороби цих органів! А ось нирочки були придатні! Ми з нашим трансплант-координатором поговорили з дочкою і чоловіком, вони дали згоду на донацію нирок! Низький доземний Вам уклін за це найгуманніше рішення!" - йдеться у дописі.А потім три поспіль операції - вилучення донорських нирок та пересадка двом людям, які отримали шанс на нове життя!"Абсолютно увесь колектив Волинської обласної лікарні спрацював як єдиний, синхронний, досконало відлагоджений механізм - хоча таке тут сталось вперше! Коли колектив прогресивний, а директор професіонал і на своєму місці - по іншому бути не може", - каже лікар.Результат - дві успішні пересадки і два врятовані життя.Загалом, з початку війни та створення відділення трансплантації органів, тут уже виконали 7 пересадок нирки.