З російського полону звільнили парамедика «Тайру»

Українського парамедика(Тайру), яку окупанти захопили у Маріуполі, звільнили з полону.Про це сказав президенту зверненні до українців 17 червня."Сьогодні вже можу повідомити про це. Вдалося звільнити з полону Тайру, українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат.«Тайра» вже вдома. Будемо працювати і надалі, щоб забрали усіх", - сказав президент.Нагадаємо, російські загарбники. Волонтерка разом з водієм швидкої потрапила в засідку рашистів.