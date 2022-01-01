З російського полону звільнили парамедика «Тайру»

З російського полону звільнили парамедика «Тайру»
Українського парамедика Юлію Паєвську (Тайру), яку окупанти захопили у Маріуполі, звільнили з полону.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у зверненні до українців 17 червня.

"Сьогодні вже можу повідомити про це. Вдалося звільнити з полону Тайру, українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат.

«Тайра» вже вдома. Будемо працювати і надалі, щоб забрали усіх", - сказав президент.

Нагадаємо, російські загарбники взяли в полон парамедика і відому волонтерку Юлію Паєвську у березні. Волонтерка разом з водієм швидкої потрапила в засідку рашистів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: парамедик, Тайра, звільнили з полону, Зеленський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Про членство в ЄС та звільнення «Тайри»: добрі новини від ВолиньPost за 17 червня
17 червень, 23:56
У луцькій школі облаштовують укриття, щоб діти вийшли на навчання. ФОТО. ВІДЕО
17 червень, 23:00
З російського полону звільнили парамедика «Тайру»
17 червень, 22:32
У Луцьку вперше пересадили нирки від померлої людини. ВІДЕО
17 червень, 22:30
Mercedes зняв рекламу у Києві. ВІДЕО
17 червень, 21:56
Схожі новини
Зеленський заявив про готовність до зустрічі з Путіним Зеленський заявив про готовність до зустрічі з Путіним
14 червень, 18:00
Зеленський схвалив перекидання тероборони в зону бойових дій Зеленський схвалив перекидання тероборони в зону бойових дій
12 червень, 04:21
На півдні України ЗСУ звільнили ще один населений пункт, — Зеленський На півдні України ЗСУ звільнили ще один населений пункт, — Зеленський
12 червень, 01:49
Зеленський заявив про жорстокі бої на Донбасі Зеленський заявив про жорстокі бої на Донбасі
11 червень, 01:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про членство в ЄС та звільнення «Тайри»: добрі новини від ВолиньPost за 17 червня
17 червень, 23:56
 0
У луцькій школі облаштовують укриття, щоб діти вийшли на навчання. ФОТО. ВІДЕО
17 червень, 23:00
 0
З російського полону звільнили парамедика «Тайру»
17 червень, 22:32
 0
У Луцьку вперше пересадили нирки від померлої людини. ВІДЕО
17 червень, 22:30
 0
Медіа
відео
1/8