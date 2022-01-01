З російського полону звільнили парамедика «Тайру»
17 червень, 22:32
Українського парамедика Юлію Паєвську (Тайру), яку окупанти захопили у Маріуполі, звільнили з полону.
Про це сказав президент Володимир Зеленський у зверненні до українців 17 червня.
"Сьогодні вже можу повідомити про це. Вдалося звільнити з полону Тайру, українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат.
«Тайра» вже вдома. Будемо працювати і надалі, щоб забрали усіх", - сказав президент.
Нагадаємо, російські загарбники взяли в полон парамедика і відому волонтерку Юлію Паєвську у березні. Волонтерка разом з водієм швидкої потрапила в засідку рашистів.
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Про це сказав президент Володимир Зеленський у зверненні до українців 17 червня.
"Сьогодні вже можу повідомити про це. Вдалося звільнити з полону Тайру, українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат.
«Тайра» вже вдома. Будемо працювати і надалі, щоб забрали усіх", - сказав президент.
Нагадаємо, російські загарбники взяли в полон парамедика і відому волонтерку Юлію Паєвську у березні. Волонтерка разом з водієм швидкої потрапила в засідку рашистів.
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