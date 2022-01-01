Про членство в ЄС та звільнення «Тайри»: добрі новини від ВолиньPost за 17 червня

Журналістиу постійній рубриці згадують лише найкраще з-поміж усього, що трапилося за день. Ми щиро радіємо, коли добрих новин багато!Сьогодні, 17 червня, нагадаємо вам про таке:Одинадцятикласниця з Нововолинського наукового ліцеюпереможниця олімпіад та конкурсів за допомогою програми UGS вступила до однієї з найкращих приватних шкіл Великої Британії - West Buckland, здобувши грант на освіту, який цілком покриє навчання, проживання, харчування та інші потреби.Науковці розробили наномашину ​​шляхом синтезу та об’єднання наночастинок золота з молекулами, які можна згортати та розгортати. Новий метод дозволяє безпосередньо вбивати ракові клітини за допомогою механічних рухів без протипухлинних препаратів!Показали відео, де воїни волинської 14 ОМБр знищують техніку окупантів, які зазнали поразки у бою. Дякуємо, що захищаєте!Орків у пеклі більшає! Загальні бойові втрати росіян від початку війни склали:- особового складу близько – 33150 (+200 за минулу добу) осіб;- танків – 1456 (+7) одиниць;- бойових броньованих машин – 3563 (+18) одиниць;- артилерійських систем – 734 (+5) одиниць;- РСЗВ – 233 (+3) одиниць;- засобів ППО – 97 (+0) одиниць;- літаків – 215 (+2) одиниць;- гелікоптерів – 180 (+1) одиниць;- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 593 (+2),- крилатих ракет – 129 (+0),- кораблів/катерів – 13 (+0) одиниць;- автомобільної техніки та автоцистерн – 2496 (+2) одиниць;- спеціальної техніки – 55 (+0).Кожен пацієнт має право отримати два протези: один для повсякденної ходьби, інший – так званий гігієнічний, призначений для купання. Поплавати з таким не вдасться, а от помитися в душі – в самий раз. А загалом видів протезів досить багато, але для кожного – свій.Причому для всіх українців вартість протезів сплачує держава. У ковельського підприємства це гарантує спеціальна угода. Для військових ціна може різнитися – залежно від обставин утрати кінцівки.За інформацією ОК "Південь", уражено 70% екіпажу, доля решти – невідома. Російські кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію. І йти вслід за крейсером...Нарешті! Сьогодні, 17 червня, Кабінет міністрів припинив дію Угоди між Україною та РФ "Про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з РФ".І ще одна чудова новина! Надання статусу «кандидата на вступ» як крок до повноправного членства в союзі означає, що Україні доведеться провести безліч реформ для відповідності критеріям, а потім отримати схвалення від усіх 27 країн блоку.Представники Єврокомісії і низки країн Євросоюзу раніше запевнили Україну, що її заявку буде розглянуто настільки швидко, наскільки це можливо.На щастя, на кордоні змін немає! На сьогодні на лінії розмежування спокійно. Прикордонна служба здійснює моніторинг обстановки 24 на 7.Вони просто складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще. Нехай так і продовжують!У Волинській обласній клінічній лікарні вперше провели посмертний забір нирок та подальшу їх трансплантацію.Українського парамедика, яку окупанти захопили у Маріуполі, звільнили з полону. Вона вже вдома.