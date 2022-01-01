Про членство в ЄС та звільнення «Тайри»: добрі новини від ВолиньPost за 17 червня
17 червень, 23:56
Повномасштабна війна в Україні триває сто чотирнадцятий день, однак, є і гарні новини! Завдяки нашим захисникам та захисницям, путінське військо продовжує зазнавати нищівних втрат, а ми стали ще на один день ближчі до перемоги.
Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost у постійній рубриці згадують лише найкраще з-поміж усього, що трапилося за день. Ми щиро радіємо, коли добрих новин багато!
Сьогодні, 17 червня, нагадаємо вам про таке:
Волинська школярка вчитиметься в престижній школі у Великій Британії
Одинадцятикласниця з Нововолинського наукового ліцею Вікторія Матвіюк переможниця олімпіад та конкурсів за допомогою програми UGS вступила до однієї з найкращих приватних шкіл Великої Британії - West Buckland, здобувши грант на освіту, який цілком покриє навчання, проживання, харчування та інші потреби.
Щиро пишаємось волинянкою і зичимо успішного навчання!
Вчені створили «наномашини», що вбивають ракові клітини
Науковці розробили наномашину шляхом синтезу та об’єднання наночастинок золота з молекулами, які можна згортати та розгортати. Новий метод дозволяє безпосередньо вбивати ракові клітини за допомогою механічних рухів без протипухлинних препаратів!
Показали, як воїни волинської бригади знищують ворожу техніку. ВІДЕО
Показали відео, де воїни волинської 14 ОМБр знищують техніку окупантів, які зазнали поразки у бою. Дякуємо, що захищаєте!
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ЗСУ вже знищили 33 150 росіян
Орків у пеклі більшає! Загальні бойові втрати росіян від початку війни склали:
- особового складу близько – 33150 (+200 за минулу добу) осіб;
- танків – 1456 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин – 3563 (+18) одиниць;
- артилерійських систем – 734 (+5) одиниць;
- РСЗВ – 233 (+3) одиниць;
- засобів ППО – 97 (+0) одиниць;
- літаків – 215 (+2) одиниць;
- гелікоптерів – 180 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 593 (+2),
- крилатих ракет – 129 (+0),
- кораблів/катерів – 13 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2496 (+2) одиниць;
- спеціальної техніки – 55 (+0).
На Волині безкоштовно виготовляють протези рук і ніг. ВІДЕО
Кожен пацієнт має право отримати два протези: один для повсякденної ходьби, інший – так званий гігієнічний, призначений для купання. Поплавати з таким не вдасться, а от помитися в душі – в самий раз. А загалом видів протезів досить багато, але для кожного – свій.
Причому для всіх українців вартість протезів сплачує держава. У ковельського підприємства це гарантує спеціальна угода. Для військових ціна може різнитися – залежно від обставин утрати кінцівки.
ЗСУ підбили російський буксир «Василій Бех», який віз зброю та людей на острів Зміїний
За інформацією ОК "Південь", уражено 70% екіпажу, доля решти – невідома. Російські кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію. І йти вслід за крейсером...
Кабмін скасує безвізовий режим з РФ, – ЗМІ. ОНОВЛЕНО
Нарешті! Сьогодні, 17 червня, Кабінет міністрів припинив дію Угоди між Україною та РФ "Про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з РФ".
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в ЄС
І ще одна чудова новина! Надання статусу «кандидата на вступ» як крок до повноправного членства в союзі означає, що Україні доведеться провести безліч реформ для відповідності критеріям, а потім отримати схвалення від усіх 27 країн блоку.
Представники Єврокомісії і низки країн Євросоюзу раніше запевнили Україну, що її заявку буде розглянуто настільки швидко, наскільки це можливо.
Погуляйко повідомив про ситуацію на кордоні з Білоруссю
На щастя, на кордоні змін немає! На сьогодні на лінії розмежування спокійно. Прикордонна служба здійснює моніторинг обстановки 24 на 7.
З війни в Україні тікають не тільки російські солдати, а й командири-офіцери, – СБУ
Вони просто складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще. Нехай так і продовжують!
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У Луцьку вперше пересадили нирки від померлої людини
У Волинській обласній клінічній лікарні вперше провели посмертний забір нирок та подальшу їх трансплантацію.
З російського полону звільнили парамедика «Тайру»
Українського парамедика Юлію Паєвську (Тайру), яку окупанти захопили у Маріуполі, звільнили з полону. Вона вже вдома.
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Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost у постійній рубриці згадують лише найкраще з-поміж усього, що трапилося за день. Ми щиро радіємо, коли добрих новин багато!
Сьогодні, 17 червня, нагадаємо вам про таке:
Волинська школярка вчитиметься в престижній школі у Великій Британії
Одинадцятикласниця з Нововолинського наукового ліцею Вікторія Матвіюк переможниця олімпіад та конкурсів за допомогою програми UGS вступила до однієї з найкращих приватних шкіл Великої Британії - West Buckland, здобувши грант на освіту, який цілком покриє навчання, проживання, харчування та інші потреби.
Щиро пишаємось волинянкою і зичимо успішного навчання!
Вчені створили «наномашини», що вбивають ракові клітини
Науковці розробили наномашину шляхом синтезу та об’єднання наночастинок золота з молекулами, які можна згортати та розгортати. Новий метод дозволяє безпосередньо вбивати ракові клітини за допомогою механічних рухів без протипухлинних препаратів!
Показали, як воїни волинської бригади знищують ворожу техніку. ВІДЕО
Показали відео, де воїни волинської 14 ОМБр знищують техніку окупантів, які зазнали поразки у бою. Дякуємо, що захищаєте!
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
ЗСУ вже знищили 33 150 росіян
Орків у пеклі більшає! Загальні бойові втрати росіян від початку війни склали:
- особового складу близько – 33150 (+200 за минулу добу) осіб;
- танків – 1456 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин – 3563 (+18) одиниць;
- артилерійських систем – 734 (+5) одиниць;
- РСЗВ – 233 (+3) одиниць;
- засобів ППО – 97 (+0) одиниць;
- літаків – 215 (+2) одиниць;
- гелікоптерів – 180 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 593 (+2),
- крилатих ракет – 129 (+0),
- кораблів/катерів – 13 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2496 (+2) одиниць;
- спеціальної техніки – 55 (+0).
На Волині безкоштовно виготовляють протези рук і ніг. ВІДЕО
Кожен пацієнт має право отримати два протези: один для повсякденної ходьби, інший – так званий гігієнічний, призначений для купання. Поплавати з таким не вдасться, а от помитися в душі – в самий раз. А загалом видів протезів досить багато, але для кожного – свій.
Причому для всіх українців вартість протезів сплачує держава. У ковельського підприємства це гарантує спеціальна угода. Для військових ціна може різнитися – залежно від обставин утрати кінцівки.
ЗСУ підбили російський буксир «Василій Бех», який віз зброю та людей на острів Зміїний
За інформацією ОК "Південь", уражено 70% екіпажу, доля решти – невідома. Російські кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію. І йти вслід за крейсером...
Кабмін скасує безвізовий режим з РФ, – ЗМІ. ОНОВЛЕНО
Нарешті! Сьогодні, 17 червня, Кабінет міністрів припинив дію Угоди між Україною та РФ "Про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з РФ".
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в ЄС
І ще одна чудова новина! Надання статусу «кандидата на вступ» як крок до повноправного членства в союзі означає, що Україні доведеться провести безліч реформ для відповідності критеріям, а потім отримати схвалення від усіх 27 країн блоку.
Представники Єврокомісії і низки країн Євросоюзу раніше запевнили Україну, що її заявку буде розглянуто настільки швидко, наскільки це можливо.
Погуляйко повідомив про ситуацію на кордоні з Білоруссю
На щастя, на кордоні змін немає! На сьогодні на лінії розмежування спокійно. Прикордонна служба здійснює моніторинг обстановки 24 на 7.
З війни в Україні тікають не тільки російські солдати, а й командири-офіцери, – СБУ
Вони просто складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще. Нехай так і продовжують!
Аби прослухати перехоплену розмову, натисніть на заголовок
У Луцьку вперше пересадили нирки від померлої людини
У Волинській обласній клінічній лікарні вперше провели посмертний забір нирок та подальшу їх трансплантацію.
З російського полону звільнили парамедика «Тайру»
Українського парамедика Юлію Паєвську (Тайру), яку окупанти захопили у Маріуполі, звільнили з полону. Вона вже вдома.
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