Окупанти не можуть захопити трасу «Лисичанськ-Бахмут»





Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Станом на 17 червня Лисичанськ повністю під українським контролем, гумвантажі завозяться кожного дня. Однак під масованими обстрілами росіян знаходяться всі вільні населені пункти області. Найгарячіша точка – Сєвєродонецьк. В обласному центрі тривають вуличні бої, окупанти контролюють більшу частину міста.



«Російські солдати масово гинуть, але їм на заміну щодня прибувають все нові і нові вбивці. Сєвєродонецьк руйнують «в нуль», – додав Гайдай.



Наразі евакуація відбувається тільки з Лисичанська та Гірської громади.

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