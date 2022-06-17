Данілов розповів, чи є зараз реальна загроза з боку Білорусі

Данілов розповів, чи є зараз реальна загроза з боку Білорусі
Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що в Білорусі на сьогодні немає такої концентрації військ, яка була на 24 лютого.

Про це повідомив Данілов в інтерв’ю Радіо НВ, пише УП.

"Ми володіємо інформацією, що відбувається сьогодні на території Білорусі. На сьогоднішній день ми не бачимо таких загроз (щодо вторгнення – ред.), тому що там немає достатньої кількості сил і засобів для того, щоб зробити такий наступ, який відбувався 24 лютого.

Концентрація російських військ, яка була на 24 лютого, на сьогоднішній день в Білорусі відсутня. Коли звідси наші військові вигнали рашистів, і вони тікали через Білорусь, вони в Білорусі не залишилися, а були передислоковані у переважній більшості на Донецький, Луганський і Харківський напрямок", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи готові білоруські війська вторгнутися в Україну, Данілов зазначив: "Коли ми кажемо "готові чи не готові", треба розуміти, що це війська. Якщо вони будуть підняті по тій чи іншій тривозі, вони можуть робити ті чи інші речі. Ми на сьогоднішній день не бачимо, що там є спроможності, там є сили".

При цьому секретар РНБО констатував, що Росія вже "політично окупувала" Білорусь.

"Треба розуміти, що Лукашенко знаходиться під великим впливом Російської Федерації. Росія фактично вже політично окупувала Білорусь. І казати про те, що це вільна країна, — це велике, скажімо так, припущення", - підкреслив він.

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Теги: війська, Білорусь, кордон
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