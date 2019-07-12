Волинський легкоатлет здобув медаль на міжнародних змаганнях у Данії

Данило Даниленко здобув бронзову нагороду на міжнародних змаганнях Copenhagen Athletics Games 2022 у Данії в рамках World Athletics Continental Tour.



Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.



27-річний волинянин Данило Даниленко подолав відстань за 46.48 секунд і посів третє місце.



У результаті змагань перше місце отримав британський легкоатлет Алекс Хайдок-Вілсон, який подолав дистанцію на 400 метрів за 45.69 секунд



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