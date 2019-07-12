Волинський легкоатлет здобув медаль на міжнародних змаганнях у Данії

Волинський легкоатлет здобув медаль на міжнародних змаганнях у Данії
Волинський легкоатлет Данило Даниленко здобув бронзову нагороду на міжнародних змаганнях Copenhagen Athletics Games 2022 у Данії в рамках World Athletics Continental Tour.

Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.

27-річний волинянин Данило Даниленко подолав відстань за 46.48 секунд і посів третє місце.

У результаті змагань перше місце отримав британський легкоатлет Алекс Хайдок-Вілсон, який подолав дистанцію на 400 метрів за 45.69 секунд

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Теги: легкоатлет, Данія, Волинь
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