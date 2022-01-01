Скільки коштує одягнути воїна





Детально про те, що необхідно мати та скільки орієнтовно це коштує на стрімі Михайло Макарук.



Варто зазначити, що він збирав умовний комплект для бійця легкої піхотної групи на перехідний сезон – теплу весну чи осінь.



Скільки коштує одягнути українського захисника

Макарук, який також бере участь у бойових діях, зауважив, що збирався та одягався на війну самостійно. Від держави він отримав те, що попросив, – запасні берці, флісову кофту та зброю.



Опираючись на власний досвід, він виділив наступні речі, необхідні кожному бійцеві на фронті:



- взуття – від 5 до 7 тисяч гривень,

- трекінгові шкарпетки – 2 пари по 150 гривень,

- гумові капці – 200 гривень,

- термобілизна – від 1000 до 1500 гривень,

- штани – від 2 до 5 тисяч гривень,

- кітель або тактична сорочка убакс – по 2 тисячі гривень,

- чохол під плитоноску або бронежилет – близько 5 тисяч гривень,

- бронеплити (необов'язково) – по 200 доларів за пару,

- підсумки – 3 тисячі гривень,

- головний убір (шапка, кепка) – 200 гривень,

- шарф-труба – 150 гривень,

- тактичні рукавиці – 300 гривень,

- рюкзак – від 1000 до 1500 гривень,

- баул для речей – 800 гривень.



Макарук наголосив, що це базовий набір, необхідний, аби почуватися комфортно. На додачу до нього бійці купують й інші речі, залежно від побажань та вподобань. Це можуть бути – ножі, мультитули, ліхтарики, додатковий посуд, столові прибори, плащі-палатки, чохли та багато іншого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комплект необхідних речей для українського бійця, який вирушає на передову коштує 32 – 35 тисяч гривень чи 1000 доларів. Мова йде про базовий набір, а залежно від індивідуальних побажань одягнутися на фронт може коштувати значно дорожче.Детально про те, що необхідно мати та скільки орієнтовно це коштує на стрімі 24 каналу розповів речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalmВарто зазначити, що він збирав умовний комплект для бійця легкої піхотної групи на перехідний сезон – теплу весну чи осінь.Скільки коштує одягнути українського захисникаМакарук, який також бере участь у бойових діях, зауважив, що збирався та одягався на війну самостійно. Від держави він отримав те, що попросив, – запасні берці, флісову кофту та зброю.Опираючись на власний досвід, він виділив наступні речі, необхідні кожному бійцеві на фронті:- взуття – від 5 до 7 тисяч гривень,- трекінгові шкарпетки – 2 пари по 150 гривень,- гумові капці – 200 гривень,- термобілизна – від 1000 до 1500 гривень,- штани – від 2 до 5 тисяч гривень,- кітель або тактична сорочка убакс – по 2 тисячі гривень,- чохол під плитоноску або бронежилет – близько 5 тисяч гривень,- бронеплити (необов'язково) – по 200 доларів за пару,- підсумки – 3 тисячі гривень,- головний убір (шапка, кепка) – 200 гривень,- шарф-труба – 150 гривень,- тактичні рукавиці – 300 гривень,- рюкзак – від 1000 до 1500 гривень,- баул для речей – 800 гривень.Макарук наголосив, що це базовий набір, необхідний, аби почуватися комфортно. На додачу до нього бійці купують й інші речі, залежно від побажань та вподобань. Це можуть бути – ножі, мультитули, ліхтарики, додатковий посуд, столові прибори, плащі-палатки, чохли та багато іншого.

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